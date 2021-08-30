"Канарки" підписали 21-річного центрбека, повідомляє офіційний сайт клубу.

Уотфорд несподівано попрощався з багаторічним лідером

Кабак орендований Норвічем на сезон. Угодою з "кобальтовими" передбачена опція викупу оборонця. Перехід Кабака на тимчасовій основі коштував норфолкцям орієнтовно 4 млн євро. Останні півроку він вже провів в Англії, де не правах оренди захищав кольори Ліверпуля (13 матчів у всіх турнірах).

До слова, в нинішньому сезоні Озан Кабак ще не виходив на поле в офіційних поєдинках.

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