"Канарейки" подписали 21-летнего центрбека, сообщает официальный сайт клуба.

Уотфорд неожиданно попрощался с многолетним лидером

Кабак арендован Норвичем в сезон. Соглашением с "кобальтовыми" предусмотрена опция выкупа защитника. Переход Кабака на временной основе обошелся норфолкцам ориентировочно в 4 млн евро. Последние полгода он уже провел в Англии, где на правах аренды защищал цвета Ливерпуля (13 матчей во всех турнирах).

К слову, в нынешнем сезоне Озан Кабак еще не выходил на поле в официальных матчах.

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