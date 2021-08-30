Норвич подписал "пожарного" Ливерпуля из Германии
21:09 - Читати українською
Защитник сборной Турции Озан Кабак сменил Шальке из Гельзенкирхена на английский Норвич.
"Канарейки" подписали 21-летнего центрбека, сообщает официальный сайт клуба.
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Кабак арендован Норвичем в сезон. Соглашением с "кобальтовыми" предусмотрена опция выкупа защитника. Переход Кабака на временной основе обошелся норфолкцам ориентировочно в 4 млн евро. Последние полгода он уже провел в Англии, где на правах аренды защищал цвета Ливерпуля (13 матчей во всех турнирах).
К слову, в нынешнем сезоне Озан Кабак еще не выходил на поле в официальных матчах.
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