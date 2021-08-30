1. Нічийна битва на Анфілді на користь Челсі. Томас Тухель не припиняє дивувати запасом міцності своєї команди. За тайм у меншості Челсі майже нічого не дозволив створити Ліверпулю – повний контроль над грою. А в рівних складах лондонці примудрялися проходити потужний пресинг господарів. У підсумку нічия, яка підтверджує, що обидві команди претендують на чемпіонство. Ліверпуль також в порядку, Клопп знаходить нові опції завдяки талановитому Елліоту. Воплі щодо вилучення Джеймса абсолютно не зрозумілі: коли польовий гравець рукою зупиняє м'яч на лінії воріт – це червона та пенальті на 100%.

Ліверпуль і Челсі розписали бойову нічию: Тухель вистояв, а рефері, який вивів Шахтар до ЛЧ, потрапив у скандал

2. No Ronaldo, no party. Ювентус розпочав чемпіонат з одного очка у двох турах – слідом за нічиєю з Удінезе туринці вдома програли Емполі. Новачок Серії А витримав стартовий штурм, покарав Юве за провал в обороні, а далі протягом години спокійно захищав переможний рахунок. "Б'янконері" нервували, помилялися в простих ситуаціях і за весь другий тайм створили один гольовий момент. Здається, що команда розгубила чемпіонський менталітет. Експерименти Макса Аллегрі не спрацьовують, а разом з Роналду Юве втратив гарантію голів.

3. Мессі дебютував за ПСЖ, Мбаппе головою в Парижі. У Франції чемпіон вже відомий. Про тамтешню лігу тепер говорять виключно в контексті окремих особистостей, а не результатів. ПСЖ переміг Реймс завдяки дублю Мбаппе. Преса обсмоктує його трансфер в Реал, а сам Кіліан на повну викладається на полі. Неймар після відпустки важкий. Мессі вперше вийшов у футболці ПСЖ і протягом виділених пів години нічого особливого не показав. Зате після фінального свистка перетворився на живий експонат, з яким фотографувалися суперники.

Мессі дебютував за ПСЖ, Мбаппе став героєм – команда Почеттіно продовжує лідирувати в чемпіонаті

4. Тотальний крах Арсенала. Нуль очок, жодного забитого гола, останнє місце в таблиці... Такого з командою не було 67 років. І це після літнього шопінгу на 150 мільйонів. Навіть натяку на позитив немає. "Каноніри" ганебно згоріли Манчестер Сіті. Суперечливе вилучення Джаки не може бути виправданням – Арсенал і до того виглядав беззахисним курчам. Олександр Зінченко вийшов відразу по перерві та допомагав партнерам знущатися з лондонців. Мікель Артета любить виправдовуватися цифрами, але зараз немає за що зачепитися: один удар, 0.12 xG, 19% володіння.

Манчестер Сіті розбомбив жалюгідний Арсенал – Гвардіола "відповів" на трансфер Роналду, лайтове повернення Зінченка

5. Тоттенхем претендує на щось серйозне? У прихильників "шпор" попереду найкраща міжнародна пауза в історії. Арсенал прогниває на дні, а Тоттенхем очолює АПЛ. Третя поспіль перемога з рахунком 1:0. Єдиний гол у ворота Уотфорда курйозно забив Сон. Назріло питання щодо перспектив Тоттенхема. У міжсезоння, коли клуб не міг знайти тренера, а відхід Кейна здавався неминучим, "шпор" списали з боротьби за топ-4. Тепер очевидно, що Нуну Ешпіріту Санту може давати результат, а МЮ зі своїми зірковими придбаннями поки що виглядає блідо.

6. Баварія сяє, Холанд рятує Дортмунд. Мюнхенці вдруге за тиждень повеселилися. Після 12:0 в Кубку Німеччини "ротен" влаштували погром у Бундеслізі. Під гарячу руку потрапила безпардонна Герта. Баварія забивала на будь-який смак, динамічні атаки викликали захоплення, Лєвандовскі оформив хет-трик. Через місяць на Альянц-Арену приїде Динамо. Страшно. Борусія не така монструозна, але не менш яскрава. Холанд у компенсований час виграв для Дортмунда перестрілку з Хоффенхаймом. У другому таймі Марко Розе розкрив гру в обидві сторони – ризик себе виправдав.

7. Незвичний лідер Бундесліги. У Німеччині лише одна команда пройшла три тури без втрат – Вольфсбург Марка ван Боммеля. Перші перемоги були обов'язковими, а от успіх проти Лейпцига заслуговує уваги. "Вовки" не сильно змінилися під керівництвом нового тренера – той же невишуканий, інтенсивний, робочий футбол з акцентом на надійність оборони. Один пропущений за три матчі, та й той з пенальті. Лейпциг безуспішно обстрілював ворота дальніми ударами, а Вольфсбург реалізував один з двох супермоментів, які подарував грубими помилками суперник.

8. Серія А обіцяє цікавий сезон. Ювентус і Аталанта забуксували, але 5 інших топ-команд стартували ідеально. Римські та міланські гранди впевнено переграли своїх опонентів у другому турі. Лаціо розніс Спецію – Іммобіле оформив хет-трик, а Коваленко спостерігав за побиттям із запасу. Рома розгромила Салернітану – команда Жозе Моурінью найкраща в Серії А за відсотком володіння, шок. Інтер дотиснув Верону – Сімоне Індзагі врятував його улюбленець Корреа. Мілан за тайм знищив Кальярі – у Жиру дубль, а Тоналі забив дебютний гол за "россонері", скопіювавши Пірло.

9. Іспанська еліта не вражає. Передсезонні прогнози збуваються – в Прімері наразі не проглядається жодної чемпіонської команди. Барселона завдяки Депаю вимучила перемогу над Хетафе, Реал зусиллями Бензема з проблемами здолав Бетіс, а Атлетіко дивом врятувався від поразки Вільяреалу. Поєдинок на Ванда Метрополітано взагалі нагадував циркову виставу – "жовта субмарина" на останніх секундах забила дикий автогол. У всіх грандів по 7 очок. Севілья та Валенсія також йдуть нарівні – Лопетегі втратив лідерство внаслідок нічиєї зі скромним Ельче.