33-річний форвард пішов із Уотфорда, повідомляє офіційний сайт клубу.

Гол Сона на вагу лідерства в АПЛ у відеоогляді матчу Тоттенхем – Уотфорд

"Шершні" опублікували прощальне відео з Діні. Ментальний лідер команди з передмістя Лондона покинув Уотфорд після 11 років на Вікарідж Роуд. Діні перебрався до "шершнів" у серпні 2010-го з Волсолла. За 11 повних сезонів у складі Уотфорда він провів 419 матчів у всіх турнірах, у яких забив 140 м'ячів і віддав 62 результативні передачі.

До слова, новий сезон АПЛ Уотфорд розпочав із перемоги над Астон Віллою і двох поразок – від Брайтона і Тоттенхема.

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