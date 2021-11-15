Норвіч на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Діна Сміта на посаду головного тренера команди. Контракт з фахівцем розрахований на 2 з половиною роки, а його помічником буде екс-тренер Лестера Крейг Шекспір.

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Серед досягнень Діна Сміта на чолі Астон Вілли відзначимо, що наставник вивів команду до АПЛ та зберіг команду від вильоту. Окрім цього, "віллани" під його керівництвом дійшли до фіналу Кубка Ліги 2019/20, проте поступились Манчестер Сіті.

Додамо, що Норвіч наразі є одним із головних аутсайдерів АПЛ, маючи лише 5 очок після 11 турів. Відставання від 17-го місця вже складає 5 пунктів.

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