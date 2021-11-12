Лемпард відмовився очолювати Норвіч
19:34 - Читать на русском
Пропозиція найгіршого клубу англійської Прем'єр-ліги не спокусила Френка Лемпарда.
Легенда Челсі відхилив запрошення від Норвіча, стверджує журналіст Генрі Вінтер.
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"Канарки" звільнили Даніеля Фарке після першої перемоги в поточному сезоні. Команда залишається на дні таблиці, відстаючи від рятівної зони на 5 очок. Лемпард вважався фаворитом на вакантну посаду, однак тепер Норвічу доведеться шукати інші варіанти.
Нагадаємо, 43-річний фахівець залишається без роботи з минулого сезону, коли Челсі звільнив його через незадовільні результати.
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