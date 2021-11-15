Норвич на своем официальном сайте объявил о назначении Дина Смита на должность главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на 2 с половиной года, а его помощником будет экс-тренер Лестера Крейга Шекспира.

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Среди достижений Дина Смита во главе Астон Виллы отметим, что наставник вывел команду в АПЛ и сохранил команду от вылета. Кроме того, "вилланы" под его руководством дошли до финала Кубка Лиги 2019/20, однако уступили Манчестер Сити.

Добавим, что Норвич является одним из главных аутсайдеров АПЛ, имея лишь 5 очков после 11 туров. Отставание от 17-го места составляет 5 пунктов.

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