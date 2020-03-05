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Дайєр влаштував розбірки з фанатом Тоттенхема після вильоту з Кубка Англії

09:58 419 Читать на русском
Дайєр влаштував розбірки з фанатом Тоттенхема після вильоту з Кубка Англії
Ерік Дайєр / Reuters

Півзахисник Тоттенхема Ерік Дайєр потрапив до центру уваги після поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії проти Норвіча.

 

По завершенні поєдинку Дайєр відреагував на вигуки фаната з трибуни та вирішив розібратись із ним особисто.

Тоттенхем готовий продати Дайєра – є одна умова

Гравець перестрибнув огорожу та піднявся на трибуну до провокатора. Інші фанати зуміли втримати Дайєра від бійки. Поки що невідомо, чи будуть застосовані якісь санкції до опорника Тоттенхема.

Нагадаємо, "шпори" поступились Норвічу в серії пенальті та вилетіли на стадії 1/8 фіналу Кубка Англії.

Тоттенхем у серії пенальті вилетів з Кубка Англії від Норвіча, Лестер пройшов далі – визначилися чвертьфінальні пари

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Теги
Англія футбольні фанати Відеоновини Ерік Дайєр Ерік Дайєр Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Норвіч
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