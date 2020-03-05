Тоттенхем у серії пенальті вилетів з Кубка Англії від Норвіча, Лестер пройшов далі – визначилися чвертьфінальні пари

Лестер і Норвіч здолали своїх опонентів у 1/8 фіналу Кубка Англії, а Жозе Моурінью припинив боротьбу за трофей.
Кубок Англії, 1/8 фіналу
Тоттенхем – Норвіч – 1:1 (по пенальті – 2:3)
Голи: Вертонген, 13 – Дрміч, 78
Лестер – Бірмінгем – 1:0
Гол: Перейра, 82
Лестер у непростому матчі мінімально здолав Бірмінгем і вийшов у чвертьфінал. Єдиний гол під завісу зустрічі забив Рікарду Перейра. Атака лівим флангом завершилася переведенням на Олбрайтона, той накинув верхом на Перейру, а португалець головою переправив м'яч у сітку.
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Тоттенхем 120 хвилин бився з Норвічем. "Шпори" швидко вийшли вперед завдяки стандарту – Ло Чельсо навісив на дальню стійку, а Вертонген потужно загнав м'яч у ворота.
"Канарки" відігралися наприкінці основного часу, коли жахливої помилки припустився Ворм. Голкіпер незграбно перед собою парирував дальній удар, а Дрміч першим встиг на добивання.
У серії післяматчевих пенальті сильнішим був Норвіч. Тім Крул вивів свою команду у чвертьфінал, а Жозе Моурінью прощається з Кубком Англії.
Організатори турніру оперативно провели жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії:
Шеффілд Юнайтед – Арсенал
Ньюкасл – Манчестер Сіті
Норвіч – Дербі Каунті / Манчестер Юнайтед
Лестер – Челсі
*Манчестер Юнайтед зіграє з Дербі Каунті завтра
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