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Тоттенхем у серії пенальті вилетів з Кубка Англії від Норвіча, Лестер пройшов далі – визначилися чвертьфінальні пари

00:31 85 Читать на русском
Тоттенхем у серії пенальті вилетів з Кубка Англії від Норвіча, Лестер пройшов далі – визначилися чвертьфінальні пари
Тоттенхем вилетів з Кубка Англії

Лестер і Норвіч здолали своїх опонентів у 1/8 фіналу Кубка Англії, а Жозе Моурінью припинив боротьбу за трофей.

Кубок Англії, 1/8 фіналу

Тоттенхем – Норвіч – 1:1 (по пенальті – 2:3)

Голи: Вертонген, 13 – Дрміч, 78

Лестер – Бірмінгем – 1:0

Гол: Перейра, 82

Лестер у непростому матчі мінімально здолав Бірмінгем і вийшов у чвертьфінал. Єдиний гол під завісу зустрічі забив Рікарду Перейра. Атака лівим флангом завершилася переведенням на Олбрайтона, той накинув верхом на Перейру, а португалець головою переправив м'яч у сітку.

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Тоттенхем 120 хвилин бився з Норвічем. "Шпори" швидко вийшли вперед завдяки стандарту – Ло Чельсо навісив на дальню стійку, а Вертонген потужно загнав м'яч у ворота.

"Канарки" відігралися наприкінці основного часу, коли жахливої помилки припустився Ворм. Голкіпер незграбно перед собою парирував дальній удар, а Дрміч першим встиг на добивання.

У серії післяматчевих пенальті сильнішим був Норвіч. Тім Крул вивів свою команду у чвертьфінал, а Жозе Моурінью прощається з Кубком Англії.

Організатори турніру оперативно провели жеребкування 1/4 фіналу Кубка Англії:

Шеффілд Юнайтед – Арсенал

Ньюкасл – Манчестер Сіті

Норвіч – Дербі Каунті / Манчестер Юнайтед

Лестер – Челсі

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