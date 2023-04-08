Михайло Мудрик дебютну гру під орудою нового-старого тренера Френка Лемпарда почав у запасі. Матч, як і онлайн-трансляція Вулверхемптон – Челсі на "Футбол 24", стартував о 17:00. За попередні 5 поєдинків лондонці перемагали "вовків" лише раз. Сталося це в рідних стінах під час гри першого кола АПЛ 2022/23. Натомість на стадіоні Молінью "синім" зазвичай було значно важче. Новий тимчасовий тренер Челсі зробив 2 ходи в основі порівняно з матчем проти Ліверпуля (0:0). Галлахер і Стерлінг замінили Чілвела та Канте. Відповідно лондонці повернулися до схеми з 4 захисниками.

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Хто б не тренував "пенсіонерів", виїзди в гості до "вовків" були стабільно в'язкими, неприємними і мало видовищними. Так сталося і цього разу. Абсолютно без моментів провели команди стартові 20 хвилин. Та й ударів як таких не було. У Челсі хіба що Фофана, присідаючи, невдало підставив голову на стандарті. Господарі бахнули здалеку і після кутового (Кепа спокійно нейтралізував кивок Доусона). Затискає Вулвз класним пресингом на правому фланзі. Кукурелью, Ковачіча, Енцо і Фелікса по черзі накривають. Жоао Гомеса у крутому підкаті зупинив Фофана, який ще кілька епізодів відіграв на солідному рівні.

Але не може ж француз за всіма підчистити. Енцо Фернандес спочатку програв верхову боротьбу, а потім не завадив передачі на вільного Поденсе. Пас до штрафного вніс дезорганізацію оборони, і Матеуш Нуньєш скористався запізнілою реакцією Кукурельї. Ефектний гол з льоту вибився в головні конкуренти крученій гарматі Сона з матчу проти Брайтона. У що ж грають гості, це просто пісня. Спершу Ковачіч, а потім Енцо махають Галлахеру руками: "Та підійти ти, хоча б зобрази спробу пресингу". Конор робить це хіба що для галочки та й то пізно. Відразу проходить закидання з глибини від його гравця. Серія помилок захисників веде за собою удар екс-форварда Челсі Дієго Кости з кута воротарського – Кепа рятує.

Є перший удар гостей у площину воріт! Аж на 43 хвилині Фелікс приклався здалеку без особливих проблем для Са. А ось простріл Жоау з лівого краю був уже цікавішим – Хаверц традиційно не встиг замкнути. Хоча навіть якби німець випередив голкіпера, це не означало б гол, матчі з Ліверпулем та Астон Віллою не дадуть збрехати. Максимально вбогий перший тайм від команди Лемпарда в ігровому плані. Оці всі тренери на годину що в Челсі, що в Лестері наразі не дають жодного результату. Навіть імпульсу від зміни боса не настає. Напрошується тільки питання, НАВІЩО це все було?!

Другий тайм не показує ніяких ознак покращення для Челсі. Кукурелья мало того, що відверто не впорався в моменті з пропущеним м'ячем, то після перерви починає літати у грубих підкатах і лаятися до судді. Жовта картка – найменший вияв кари. Ніби й гостро прострілює Джеймс, але Хаверцу бракує різкості, щоб замкнути – ну не форвард це! Стихає пресинг "вовків", а це означає, що лондонці все частіше проходять у фінальну третину. Стількох атак не було за весь перший тайм, як за 10 хвилин другого.

Двічі гравці Челсі сигналізують про можливий пенальті, суддя не бачить причин змінювати своє рішення. Хаверц двічі поспіль надто повільно і дерев'яно приймає класні передачі партнерів. Перша заміна Лемпарда після повернення на 60 хвилині стається. Пулішіч замінив Хаверца. Американець підсилив так підсилив. Скидає Крістіан на чужого біля свого штрафного, небезпечний удар Куньї. Галлахер непогано розігнав контратаку пасом на правий фланг, Стерлінг повернув, а далі Конор безхитрісно пробив у захисника. Запоров і наступний момент, програвши боротьбу. А далі ще й жовту схопив на рівному місці, банально не встигнувши до м'яча.

На 68 хвилині потрійний хід Лемпарда. Мудрик, Обамеянг і Чілвел замінили Фелікса, Стерлінга та Кукурелью. Ніби і пробивали лондонці 6 разів після перерви, що на 2 більше, ніж у 1 таймі. Однак всі ці моменти депресивно сірі – переважно заблоковані удари або дальні спроби. Своїми замінами Лопетегі якраз вчасно додав інтенсивності в тиску на суперника, відсунувши гру на половину поля Челсі. У Мудрика за 10 хвилин після виходу лише 2 контакти з м'ячем, вигране єдиноборство і зароблений на собі фол. Загалом всі нові обличчя лондонців не вражають, як і ті, що вийшли у старті.

А це вже було дуже непогано. Мудрик взяв гру на себе, обіграв на віражі Семеду та Нуньєша, який змушений був грубо фолити ззаду, аби зупинити прохід Михайла. Джеймс вирізав простріл на межу воротарського, удар Обамеянга впритул заблокували, Пулішіч не зміг намалювати пенальті. Галлахер дивом уникнув червоної. Грубо врізався шипами в ногу опонента, це навіть пряме вилучення могло бути. Можливо, пощастило, що перед тим Ковачічу та Чілвелу суддя виписав по жовтій.

FT: Wolves 1-0 Chelsea



xG: 0.56-1.05

Shots: 9-13

Shots on target: 4-1

Touches in opp. box: 18-29

Possession: 38%-62%#WOLCHE pic.twitter.com/nnuLvZTlgs — Squawka Live (@Squawka_Live) April 8, 2023

А ось на 90+2 трапився справжній момент. Галлахер з центру на фланг, Мудрик у дотик відкинув на Обамеянга, той під удар, Чілвел бабахнув значно вище воріт. Чужі трибуни вже звільняють Лемпарда. Знущання всіх можливих фанатів АПЛ над тренерами Челсі триває. Прохід Мудрика зупиняє захисник, партнер програв підбирання. Чілвел гостро прострілює, але ніхто і не думає замикати дальню стійку. Челсі залишається на 11 позиції з 39 очками. Вулверхемптон набирає 31 бал і йде відразу за лондонцями.

Вінгер збірної України на диво непогано проявив себе в боротьбі (виграв 4 єдиноборства з 5) проти зубастого інтенсивного суперника, який грав на домашньому куражі, двічі отримував по ногах, посадив суперника на жовту. Віддав лише 2 паси за 22 хвилини, зате не помилявся. Двічі втратив м'яч, ставалося це після невдалих спроб дриблінгу. Ще один обіграш Мудрика пройшов, плюс у фіналі допоміг створити момент.

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