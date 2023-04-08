Жахіття Мудрика триває і з Лемпардом: відеоогляд матчу Вулверхемптон – Челсі – 1:0
8 квітня 19:52 - Читать на русском
Вулверхемптон здолав Челсі у 30 турі чемпіонату Англії. Відео гола і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Михайло Мудрик дебютну гру під орудою нового-старого тренера Френка Лемпарда почав у запасі і побачив шедевр суперника на 32-й хвилині. Матеуш Нуньєш ідеально піймав м'яч, вліпивши у дальній кут воріт Кепи.
Челсі бездарно програв дебютний матч Лемпарда – Мудрик видав гарний початок, але супергол не перекрив
Мудрик отримав від Лемпарда фінальні 25 хвилин, але нічим зарадити Челсі не зміг. 0:1 – лондонці не виграли вчетверте поспіль, не забили втретє і бовтаються в середині таблиці АПЛ.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter