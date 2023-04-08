Вулверхемптон здолав Челсі у 30 турі чемпіонату Англії. Відео гола і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Михайло Мудрик дебютну гру під орудою нового-старого тренера Френка Лемпарда почав у запасі і побачив шедевр суперника на 32-й хвилині. Матеуш Нуньєш ідеально піймав м'яч, вліпивши у дальній кут воріт Кепи.

Челсі бездарно програв дебютний матч Лемпарда – Мудрик видав гарний початок, але супергол не перекрив

Мудрик отримав від Лемпарда фінальні 25 хвилин, але нічим зарадити Челсі не зміг. 0:1 – лондонці не виграли вчетверте поспіль, не забили втретє і бовтаються в середині таблиці АПЛ.