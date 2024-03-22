У другому за силою дивізіоні відбулось два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, другий етап, 1-й тур

Чемпіонська група

Прикарпаття – Інгулець – 0:1

Гол: Сад, 76

Нереалізований пенальті: Кольцов, 5 (Інгулець)

Група вибування

Гірник-Спорт – Нива Т – 0:1

Гол: Козак, 14 (п.)

Вилучення: Чібуезе, 81 (Гірник-Спорт, червона картка)

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У п'ятницю, 22 березня, стартувало друге коло Першої ліги. У Чемпіонській групі зійшлись Прикарпаття та Інгулець. Вже на 5-й хвилині франківці зачепили Богунова у власному штрафному і арбітр призначив пенальті. До м'яча підійшов Кольцов і... пробив повз ворота. Хома у відповідь небезпечно пробивав з правого флангу під дальню стійку – бракувало лічених сантиметрів. Петровці виглядали гострішими і практично весь тайм висіли на воротах суперника, однак завдати прицільного удару не вдавалось. Капітан Прикарпаття Цюцюра мав шанс забити гол у роздягальню, але замикаючи навіс не влучив у ворота.

Після відпочинку господарі кинулись атакувати, але потроху їхній запал згас і підопічні Владислава Лупашка знову перехопили ініціативу. Зрештою, в середині тайму їм вдалось вийти вперед: Сітало з лівого флангу прострілював у центр, м'яч зачепив захисника і відскочив до Валерія Сада, який легко переправив сферу у сітку. Інгулець вистояв і, здобувши перші три очки у новому році, очолив Чемпіонську групу.

У Групі вибування Гірник-Спорт мінімально поступився тернопільській Ниві. Долю матчу вирішив єдиний гол, забитий з пенальті. Різнику завадили вийти сам на сам і скосили у штрафному, а Козак з позначки легко переграв Богдана Шухмана. Обидві команди мали шанси забити, але так і не змогли цього зробити. Варто згадати про фол останньої надії від нігерійського захисника господарів Чібуезе на самісінькій лінії на останніх хвилинах, який, щоправда, ніяк не вплинув на кінцевий результат.