"Нам у кожну лінію потрібні футболісти. Однак, тут потрібно розуміти, що пріоритет надається українським гравцям. Це теж не так просто. Тому що ті футболісти, які нас цікавлять, коштують дуже дорого. Зарплати в них високі. Тут багато нюансів. Закордонні футболісти не всі хочуть їхати – через відомі обставини. Йде такий процес пошуків.

Маркевич відреагував на чутки про конфлікт з шеф-скаутом Карпат: "Не всі мені підходять"

Чи задоволений я підписання Аріельсона? Я його не підписував. Ми взяли його в оренду на три місяці. Подивимось, як він себе покаже.

Ми взагалі взяли всіх футболістів в останній момент. Крім бразильця, мова йде про орендованих гравців з Шахтаря. Ми нікого в принципі не купували. Просто взяли в оренду. І зараз дивимось, підходять чи не підходять вони нам. Булеза нам підійшов, але, на жаль, він травмувався. Процес пошуку йде далі, побачимо, як все складеться.

Едуард Козик? Ну, поки що він у нас. Ми дивимось не тільки за ним, а й за усіма іншими. Такий процес, що тут зробиш. Потрібно до кінця всіх переглянути, і вже тоді ухвалювати рішення.

За ким у Карпатах остаточне рішення щодо підписання потенційних новачків? За головним тренером", – сказав Маркевич у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, нині Карпати у турнірній таблиці Чемпіонської групи йдуть першими, випереджаючи Інгулець на 5 очок.

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