Нива Т планує змінити прописку – легендарний клуб може поповнити колекцію команд у Львові
Екс-тренер "жовто-зелених" Ігор Климовський підтвердив чутки про можливий переїзд тернопільської команди до міста Лева.
– Є інформація, що Нива може переїхати з Тернополя, назватися Нива (Львів). Як гадаєте, чи можливо це?
– Я думаю, що президент (мова про інвестора клубу Романа Михайліва, – прим.), який прийшов туди, має великі амбіції.
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Тому, вважаю, що це цілком можливо. Знаю, що туди почали вливати гроші, зібрали команду. Думаю, що у них все вийде, – сказав Климовський у коментарі Українському футболу.
Нагадаємо, Михайлів працював на керівній посаді у структурі Львова і був президентом дитячо-юнацької школи. Після зникнення команди він став власником Ниви.
Тернополяни після першої частини сезону не змогли потрапити до когорти претендентів на вихід в УПЛ і боротимуться за збереження прописки у Першій лізі у Групі виживання.
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