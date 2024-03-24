– Є інформація, що Нива може переїхати з Тернополя, назватися Нива (Львів). Як гадаєте, чи можливо це?

– Я думаю, що президент (мова про інвестора клубу Романа Михайліва, – прим.), який прийшов туди, має великі амбіції.

Інгулець здолав Прикарпаття і обійшов Карпати на вершині Чемпіонської групи Першої ліги, Нива Т дотисла Гірник-Спорт

Тому, вважаю, що це цілком можливо. Знаю, що туди почали вливати гроші, зібрали команду. Думаю, що у них все вийде, – сказав Климовський у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, Михайлів працював на керівній посаді у структурі Львова і був президентом дитячо-юнацької школи. Після зникнення команди він став власником Ниви.

Тернополяни після першої частини сезону не змогли потрапити до когорти претендентів на вихід в УПЛ і боротимуться за збереження прописки у Першій лізі у Групі виживання.

"З Динамо було легше, ніж у Микулинцях на область": футболіст-сомельє про автограф на паспорті і запитання до Каладзе