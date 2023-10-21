Карпати продовжують боротьбу за вихід в УПЛ. Цього разу суперником львів'ян в рамках 12-го туру другого за силою дивізіону стане Нива Бузова. Посилання на онлайн-трансляцію поєдинку шукайте у цій новині на "Футбол 24".

Матч Нива Бузова – Карпати стартує о 12:30. Зустріч відбудеться у місті Буча на стадіоні Ювілейний. Де дивитися Нива Бузова – Карпати? Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі ПФЛ. Також дивитися гру наживо можна безпосередньо в цій новині на "Футбол 24".

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Нагадаємо, перед очним протистояння Карпати лідирують у турнірній таблиці групи А, і випереджають Ниву на вісім очок. Бузівчани до 10-го туру йшли без поразок, однак в останніх трьох матчах пригальмували, двічі програвши (Агробізнесу та тернопільській Ниві). Натомість Карпати поки без критичних втрат (лише три нічиї при дев'яти перемогах).

До слова, у матчі першого кола команди сильнішого не виявили (1:1) – "зелено-білі" забили на старті другої половини зустрічі, однак Нива відігралась у компенсований час.

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