Карпати вберегли себе від безкоштовної втрати одного з ключових гравців.

Львівський клуб офіційно оголосив про продовження співпраці з воротарем Андрієм Кожухарем до 30 червня 2026 року.

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Попередня угода завершувалася вже наступного літа, що не давало спокою іншим клубам. ЗМІ повідомляли про інтерес до голкіпера з боку молдовського Шерифа і кількох представників УПЛ. Також йшлося про бажання збірної Молдови натуралізувати 24-річного Кожухаря, який народився у Тирасполі.

Нагадаємо, воротар приєднався до Карпат перед початком сезону. Після 12 турів Першої ліги Кожухар є найкращим за кількістю пропущених м'ячів (всього 7) і "сухих" матчів (також 7).

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