Карпати офіційно продовжили контракт з лідером – його хотіли "поцупити" інші клуби і натуралізувати для іншої країни
Карпати вберегли себе від безкоштовної втрати одного з ключових гравців.
Львівський клуб офіційно оголосив про продовження співпраці з воротарем Андрієм Кожухарем до 30 червня 2026 року.
"Зайдемо в УПЛ і будемо трощити всіх підряд": Інгулець підписав сенсаційного гравця, який приїхав на велосипеді
Попередня угода завершувалася вже наступного літа, що не давало спокою іншим клубам. ЗМІ повідомляли про інтерес до голкіпера з боку молдовського Шерифа і кількох представників УПЛ. Також йшлося про бажання збірної Молдови натуралізувати 24-річного Кожухаря, який народився у Тирасполі.
Нагадаємо, воротар приєднався до Карпат перед початком сезону. Після 12 турів Першої ліги Кожухар є найкращим за кількістю пропущених м'ячів (всього 7) і "сухих" матчів (також 7).
Карпати зміцнили лідерство у Першій лізі, влаштувавши голепад із Прикарпаттям – джокер Маркевича врятував львів'ян