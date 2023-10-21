Карпаты продолжают борьбу за выход в УПЛ. На этот раз соперником львовян в рамках 12-го тура второго по силе дивизиона станет Нива Бузова. Ссылку на онлайн-трансляцию поединка ищите в этой новости на "Футбол 24".

Матч Нива Бузова – Карпаты стартует в 12:30. Встреча состоится в городе Буча на стадионе Юбилейный. Где смотреть Нива Бузова – Карпаты? Прямая трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ. Также смотреть игру вживую можно непосредственно в этой новости на "Футбол 24".

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Напомним, перед очным противостояние Карпаты лидируют в турнирной таблице группы А, и опережают Ниву на восемь очков. Бузовчане до 10-го тура шли без поражений, однако в последних трех матчах притормозили, дважды проиграв (Агробизнесу и тернопольской Ниве). В свою очередь Карпаты пока без критических потерь (лишь три ничьи при девяти победах).

К слову, в матче первого круга команды сильнейшего не выявили (1:1) – "зелено-белые" забили на старте второй половины встречи, однако Нива отыгралась в компенсированное время.

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