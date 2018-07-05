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Клінсманн може очолити збірну Японії

00:50 6 Читать на русском
Клінсманн може очолити збірну Японії
Юрген Клінсманн / Фото: соцмережі

Екс-наставник збірної США Юргенн Клінсманн може тренувати збірну Японії.

Колишній наставник збірної США Юрген Клінсманн очолює список з кандидатів на пост головного тренера національної команди Японії, стверджує ESPN US.

Нинішній керманич збірної Японії Акіра Нішіно очолив команду в квітні і підписав з федерацією футболу країни короткостроковий контракт, розрахований до закінчення чемпіонату світу-2018.

Очікується, що угода з фахівцем не буде продовжена і про його відхід буде оголошено протягом декількох днів. Федерація готова запропонувати Клінсманну зарплату в розмірі 2 млн євро на рік.

Раніше повідомлялося, що Клінсманн може очолити Нант. Німецький фахівець за свою тренерську кар'єру встиг попрацювати зі збірними Німеччини і США, а також Баварією.

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Теги
ЧС 2018 Японія Японія Юрген Клінсманн Юрген Клінсманн
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