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Символічна збірна 1/8 фіналу ЧС-2018: Субашич, Міна, усі форварди ПСЖ

16:45 691 Читать на русском
Символічна збірна 1/8 фіналу ЧС-2018: Субашич, Міна, усі форварди ПСЖ
Символічна збірна 1/8 фіналу ЧС-2018

На чемпіонаті світу 2018 завершилася 1/8 фіналу. Squawka назвала найкращих футболістів на цій стадії турніру.

Голкіпер: Даніель Субашич (Хорватія)

33-річний воротар вивів збірну Хорватії в чвертьфінал, відбивши три післяматчеві пенальті від данців. В історії Мундіалю лише португалець Рікарду спромігся на аналогічний подвиг. За звання найкращого голкіпера 1/8 фіналу з Субашичем міг посперечатись Каспер Шмейхель, який парирував один пенальті в грі та ще два – в серії, однак його команда покинула турнір.

8 післяматчевих пенальті на ЧС-2018 відбито з порушенням правил: чому голкіпери нахабніють, а їх за це не карають

Захисник: Єррі Міна (Колумбія)

Цей хлопець став справжнім відкриттям чемпіонату світу, забивши за збірну Колумбії аж 3 голи (рекорд турніру серед оборонців). Навіть великий та могутній партнер Міни по Барсі Лео Мессі поїхав додому з одним влучним пострілом на Мундіалі. У матчі з Англією Міна відзначився на 90+4 хвилині, але в серії пенальті його команда зазнала фіаско.

Захисник: Дієго Годін (Уругвай)

32-річний центральний оборонець був однією з ключових фігур у перемозі Уругваю над Португалією. Хоча Годін й опинився в тіні Едінсона Кавані, який оформив дубль, він провів просто блискучу гру, не давши жодних шансів Кріштіану Роналду. Більше того, Годін ще й виконав найбільше точних передач у складі своєї комнади.

Захисник: Ілья Кутєпов (Росія)

Центрбек Спартака доволі успішно зупиняв наступи збірної Іспанії, коли росіяни вишикували поблизу власних воріт "автобус" та грали у 5 захисників. Кутєпов зробив за матч 6 перехоплень – більше, ніж будь-який інший захисник на стадії 1/8 фіналу.

Захисник: Маріо Фернандес (Росія)

Найкращим гравцем команди Черчесова у матчі з Іспанією був бразилець – і це не дивно... Маріо Фернандес 13 разів відбирав у суперників м'яч на своєму правому фланзі, а ще виконав 34 точні передачі (найкращий показник серед росіян).

Півзахисник: Лукас Торрейра (Уругвай)

Опорний хавбек, який незабаром може стати гравцем Арсенала, був непрохідною стіною для збірної Португалії. 22-річний футболіст дуже впевнено зупиняв усі намагання піренейців розігнати швидкі атаки, продемонструвавши на відповідальній позиції ще й 86% точності передач.

Півзахисник: Поль Погба (Франція)

Хавбек МЮ відіграв, без сумніву, свій найкращий поєдинок на Мундіалі. Він мав визначальний вплив на гру Франції проти Аргентини, домінував з м'ячем та виконав класну передачу на Мбаппе, коли команда Дешама заробила пенальті. Крім цього, Погба зробив 9 ключових пасів у останню третину поля – найбільше серед його партнерів.

Півзахисник: Нассер Шадлі (Бельгія)

28-річний вінгер "Вест Бромвіча" – наразі головний джокер чемпіонату світу. У матчі проти Японії, коли Бельгія поступалась з рахунком 0:2, Шадлі вистачило всього півгодини, щоб перевернути ситуацію з ніг на голову. Він і гольову атаку організував, і переможний м'яч провів на 90+4 хвилині, довершивши неймовірний камбек своєї команди (3:2).

Нападник: Кіліан Мбаппе (Франція)

Феномен. 19-річний форвард практично самотужки розібрався з Аргентиною, оформивши дубль. Мбаппе став першим тінейджером після Пеле (1958), який двічі відзначився в матчі чемпіонату світу. Справжній кошмар для оборони "альбіселесте", яка настраждалась від мегашвидких проривів та елегантного дриблінгу зірки ПСЖ.

Нападник: Едінсон Кавані (Уругвай)

Якщо "Ель Матадор" не встигне відновитись до матчу проти Франції в 1/4 фіналу, це стане катастрофою для Уругваю. Кавані оформив розкішний дубль у воротах збірної Португалії та був істинним вожаком своєї команди. Другий м'яч Едінсона став справжнім витвором мистецтва, який потрібно показувати усім без винятку юним футболістам. Два удари в ствір воріт – два голи... Геній!

Нападник: Неймар (Бразилія)

Бразилець ефектно відповів своїм партнерам з ПСЖ, організувавши два голи у ворота Мексики. Жоден гравець на стадії 1/8 фіналу не створив більше гольових нагод (5), ніж Неймар. Звісно, бразильця можна критикувати за артистичні падіння, але його вплив на гру Бразилії важко не переоцінити.

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