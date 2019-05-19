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Нінковіч вдруге став чемпіоном Австралії

19 травня 15:20 350 Читать на русском
Нінковіч вдруге став чемпіоном Австралії
Мілош Нінковіч / фото із соцмереж

Колишній хавбек Динамо Мілош Нінковіч вдруге виборов чемпіонський титул з австралійським Сіднеєм.

Чемпіонат Австралії. A-ліга

Плей-офф. Фінал

Перт Глорі – Сідней – 0:0, по пенальті – 1:4.

У фінальному протистоянні плей-офф чемпіонату Австралії зустрічалися Перт Глорі та ФК Сідней, за який виступає колишній динамівець Мілош Нінкович.

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Сербський футболіст вийшов на поле з перших хвилин, відігравши усі 120 хвилин, адже в основний час, як і у додатковий, команди не визначили сильнішого. А у серії післяматчевих пенальті точнішими виявилися партнери Нінковича – 4:1.

Зауважимо, що Мілош ставав чемпіоном Австралії у сезоні-2016/17, після чого здобув і звання найкращого гравця першості.

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Світ Мілош Нінковіч Мілош Нінковіч Сідней Сідней
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