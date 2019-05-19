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Компані став граючим тренером Андерлехта – там виступає українець Макаренко

19 травня 13:23 5193 Читать на русском
Компані став граючим тренером Андерлехта – там виступає українець Макаренко
Венсан Компані / Financial Times

Легенда Манчестер Сіті Венсан Компані озвучив несподіване місце продовження кар'єри.

Бельгієць очолить брюссельський Андерлехт у новому сезоні, повідомляє офіційний твіттер клубу.

Компані офіційно покидає Манчестер Сіті

Компані також продовжить виступи в статусі гравця. Отже, 33-річний центрбек повернувся до рідного клубу, в якому розпочинав грати на професійному рівні в сезоні 2003/04. У складі "пурпурно-білих" він двічі ставав чемпіоном Бельгії.

Раніше Компані оголосив, що покидає Манчестер Сіті після 11-ти сезонів на Етіхаді. Таке рішення досвідчений оборонець прийняв після завоювання треблу з командою у сезоні, що минає.

Нагадаємо, що за Андерлехт виступає універсал збірної України Євген Макаренко. За тур до кінця першості брюссельци йдуть шостими в чемпіонській групі та втратили шанси на вихід в єврокубки.

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