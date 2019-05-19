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Нинкович во второй раз стал чемпионом Австралии

19 мая 15:20 54 Читати українською
Нинкович во второй раз стал чемпионом Австралии
Милош Нинкович / фото из соцсетей

Бывший хавбек Динамо Милош Нинкович во второй раз завоевал чемпионский титул с австралийским Сиднеем.

Чемпионат Австралии. A-лига

Плей-офф. Финал

Перт Глори – Сидней – 0:0, по пенальти – 1:4.

В финальном противостоянии плей-офф чемпионата Австралии встретились Перт Глори и ФК Сидней, за который выступает бывший динамовец Милош Нинкович.

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Сербский футболист вышел на поле с первых минут, отыграв все 120 минут, ведь в основное время, как и в дополнительное, команды не определили сильнейшего. А в серии послематчевых пенальти точнее оказались партнеры Нинковича – 4:1.

Заметим, что Милош становился чемпионом Австралии в сезоне-2016/17, после чего получил и звание лучшего игрока первенства.

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Теги
Мир Милош Нинкович Милош Нинкович Сидней Сидней
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