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Ребров зіграв за збірну ветеранів Угорщини у товариському матчі

19 травня 14:54 553 Читать на русском
Ребров зіграв за збірну ветеранів Угорщини у товариському матчі
Сергій Ребров / фото: ФК Ференцварош

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вийшов на поле у футболці збірної Угорщини в матчі ветеранів цієї команди проти збірної UEFA MIP.

Колишній наставник Динамо Сергій Ребров взяв участь в товариському поєдинку між збірною ветеранів Угорщини і командою учасників освітньої програми UEFA MIP, повідомляє прес-служба Ференцвароша.

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Товариський матч відбувся у Будапешті і завершився перемогою збірної ветеранів Угорщини з рахунком 8:5.

"Ребров був запрошений на цей матчу як гість. Але перед початком поєдинку Сергій підійшов до мене і запитав, чи можна йому вийти на поле. Я поговорив з гравцями обох команд, і вони не стали заперечувати.

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Наш тренер вибрав футболку збірної Угорщини і більшу частину часу відіграв в ній. Однак у другому таймі він символічно перейшов зі мною в команду УЄФА", – сказав 38-річний півзахисник Ференцвароша Тамаш Хайналь.

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Світ Ференцварош Ференцварош Сергій Ребров Сергій Ребров Українці за кордоном
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