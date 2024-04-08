У понеділок, 8 квітня, Німецька федерація футболу (DFB) продовжила контракт із Феллером до ЧС-2026 (включно). Про це інформує офіційний сайт організації. Згідно з Kicker, у такий спосіб DFB хоче утримати Юліана Нагельсманна на посаді головного тренера "манншафт".

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"За 14 місяців, що минули з моменту мого призначення, я зрозумів, що мої обов'язки в Німецькому футбольному союзі з кожним днем стають для мене все більш і більш важливими. Те, що спочатку було почуттям обов'язку перед Німеччиною, федерацією і збірною, вже давно стало особистим бажанням", – зазначив Феллер.

Феллер приєднався до DFB у 2024 році і саме він наполіг на запрошенні Нагельсманна на посаду головного тренера бундестім. Німецька федерація футболу хотіла б домовитися з Юліаном про продовження контракту до Євро-2024, але сам Нагельсманн не поспішає ставити підпис під новою угодою – у його послугах зацікавлена Баварія.

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