Німеччина та Франція визначали найсильнішу збірну світу у віковій категорії до 17 років. Звіт про фінальний матч турніру в Індонезії читайте на Футбол 24.

Чемпіонат світу U-17, фінал

Німеччина – Франція – 2:2 (4:3 в серії пенальті)

Голи: Бруннер, 29 (пен.), Дарвіх, 51 – Буабре, 53, Амугу, 85

Вилучення: Осаве, 69 (Н)

Напередодні Малі забрало бронзові медалі, а у фіналі зійшлися європейські гранди. Якщо Франція вже вигравала ЧС цієї вікової категорії у 2001 році, то для Німеччини це міг бути дебютний успіх.

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Підопічні Крістіана Вюка робили серйозну заявку на перемогу. Бруннер реалізував пенальті в середині першого тайму, а представник Барселони Ноа Дарвіх подвоїв перевагу ударом з дуже гострого кута.

Французи вже за 2 хвилини відповіли голом Буабре. Незабаром німці ще й залишилися в меншості через Осаве, який заробив другу жовту за фол в центрі полі. Під завісу зустрічі Амугу зрівняв рахунок, перевівши фінал у серію пенальті (екстратайми регламентом не передбачені). Востаннє лотерея визначала переможця у 2007 році, коли Нігерія дотиснула Іспанію.

Суперники не реалізували по 2 удари з 5 "основних", тому довелося бити додаткові. Гоміс зіпсував шосту спробу французів, а Кабар приніс Німеччині дебютний титул чемпіона світу U-17.

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