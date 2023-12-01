Чемпіонат світу U-17, матч за третє місце

Аргентина – Малі – 0:3

Голи: І. Діарра, 9, М. Думбія, 45, Макалу, 48

Аргентина вважалася фаворитом, але перший тайм перекреслив усі прогнози. Малі під акомпанемент зливи отримало комфортну перевагу у 2 м'ячі. Капітан африканців Ібрагім Діарра більярдно пробив у нижній кут, а Мамаду Думбія головою замкнув подачу партнера за штрафного.

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В дебюті другого тайму аргентинці зазнали тотального приниження. Хаміду Макалу "кинув" поміж ніг одному захиснику, фінтом прибрав іншого і кіпера, а потім легенько покотив у порожні ворота – 3:0! Цей рахунок протримався до фінального свистка, хоча моментів ще вистачало.

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