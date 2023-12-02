Германия и Франция определяли сильнейшую сборную мира в возрасте до 17 лет. Отчет о финальном матче турнира в Индонезии читайте на Футбол 24.

Чемпионат мира U-17, финал

Германия – Франция – 2:2 (4:3 в серии пенальти)

Голы: Бруннер, 29 (пен.), Дарвих, 51 – Буабре, 53, Амугу, 85

Удаление: Осаве, 69 (Г)

Вчера Мали забрало бронзовые медали, а в финале сошлись европейские гранды. Если Франция уже выигрывала ЧМ этой возрастной категории в 2001 году, то для Германии это мог быть дебютный успех.

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Подопечные Кристиана Вюка делали серьезную заявку на победу. Бруннер реализовал пенальти в середине первого тайма, а представитель Барселоны Ноа Дарвих удвоил преимущество ударом с очень острого угла.

Французы уже через 2 минуты ответили голом Буабре. Вскоре немцы еще и остались в меньшинстве из-за Осаве, который заработал вторую желтую за фол в центре поле. Под занавес встречи Амугу сравнял счет, переведя финал в серию пенальти (экстратаймы регламентом не предусмотрены). Последний раз лотерея определяла победителя в 2007 году, когда Нигерия дожала Испанию.

Соперники не реализовали по 2 удара из 5 "основных", поэтому пришлось бить дополнительные. Гомис испортил шестую попытку французов, а Кабар принес Германии дебютный титул чемпиона мира U-17.

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