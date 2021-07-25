Олімпійські ігри, 2 тур

Саудівська Аравія – Німеччина – 2:3

Голи: Аль-Наджеї, 30,50 – Амірі, 11, Ахе, 43, Удохай, 75

Вилучення: Піпер, 66 (Н)

Японія – Мексика – 2:1

Голи: Кубо, 6, Доан, 11 (пен) – Альварадо, 86

Вилучення: Васкес, 68 (М)

Румунія – Південна Корея – 0:4

Голи: Марин, 27 (аг), Лі Дон Гьон, 59, Лі Кан Ін, 83 (пен), 90

Вилучення: Георге, 45+1 (Р)

Німеччина після побиття Бразилією мусила обігрувати Саудівську Аравію, але навіть таке завдання виявилося складним для команди Штефана Кунца. Ми побачили всі ті ж проблеми, що й у першому турі. У Бундестім виникають проблиски хорошої гри, з'являються цікаві комбінації, але немає цілісності. Особливо в обороні.

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Німці в першому таймі організували два голи. Атака правим флангом, низка коротких передач, Амірі замкнув простріл – перший. Піпер чудово навісив у штрафний майданчик, Ахе заштовхав м'яч у сітку – другий. Але у відповідь Німеччина дозволила Аль-Наджеї оформити дубль після чергових помилок в обороні.

У середині другого тайму Бундестім залишилася в меншості (вилучення заробив Піпер) і могла пропускати третій. Однак з часом Німеччина нарощувала перевагу і вже була значно ближчою до перемоги. Ахе не реалізував два виходи на голкіпера. У підсумку німці забили третій гол зі стандарту – Удохай без спротиву забив з подачі Крузе.

До речі, капітан олімпійської збірної Німеччини провів дуже сильний матч, створивши для партнерів три явні гольові нагоди. Крузе привів команду до першої перемоги на Олімпійських іграх. Німці набрали 3 очки та вийшли на третє місце квартету D. В останньому матчі групового етапу їм потрібно перемагати Кот-д'Івуар.

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Японія досить несподівано переграла Мексику, яка в першому турі була сильнішою за Францію. Господарі Олімпіади забили два швидкі голи – відзначилися головні зірки команди. Кубо замкнув простріл Доана з правого краю, а через 5 хвилин Доан реалізував пенальті потужним ударом по центру.

Мексиканці більше володіли м'ячем, а японці чіткіше атакували. Кубо на правах лідера бив за першої можливості. У другому таймі Мексика залишилася в меншості і спромоглася лише на гол престижу – Альварадо забив після стандарту. Японія з 6 очками очолює групу А, Мексика з 3 балами йде другою.

Румунія зганьбилася в матчі з Південною Кореєю, пропустивши 4 м'ячі. Автогол і вилучення у першому таймі стали фатальними. Наприкінці зустрічі у корейців вийшов хавбек Валенсії Лі Кан Ін і дублем добив румунів. Ексгравець Динамо Тудор Белуце також з'явився з лави запасних у складі європейців, але подібного впливу не мав і близько. У групі В у всіх команд перед останнім туром по 3 очки.

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