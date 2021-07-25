Сьогодні відбуваються матчі другого туру футбольного турніру Олімпійських Ігор в Японії. Огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Олімпійські Ігри, 2 тур

Єгипет – Аргентина – 0:1

Гол: Медіна, 52

Після фіаско в першому турі Аргентина не мала права на помилку, але в суперниках був солідний Єгипет, який грубою грою зупинив Іспанію. Сьогодні футбол також не відзначався особливою коректністю – футболісти не соромилися стрибати один одному в ноги.

Аргентина більше володіла м'ячем, але створила не так багато. Дальній удар Гайча в стійку довго залишався найкращим моментом. Натомість африканці гостро відповідали в контратаках і добре оборонялися. Здавалося, назріває чергова сенсація на Олімпіаді.

Однак по перерві аргентинці забили курйозний гол після кутового, який став переможним. Захисник Ланса Медіна добив м'яч у порожні ворота після відскоку. Єгипет додав активності, влаштував навалу і створив низку чудових нагод зі стандартів, однак відігратися не зумів.

Аргентина набрала 3 очки та піднялася на друге місце групи С, а Єгипет залишився останнім у квартеті.