Олімпійські Ігри, 2 тур

Франція – Південна Африка – 4:3

Голи: Жиньяк, 57, 79, 86, Саваньє, 90+2 – Кодісанг, 53, Макгопа, 73, Мокоена, 81

Нереалізований пенальті: Сінгх, 41 (ПАР)

Франція – еталон розлагодженості

"Ле бльо" кошмарно проводять Олімпійські Ігри. У першому турі Франція без варіантів влетіла Мексиці, а сьогодні ледь відскочила від поразки Південній Африці. Це не команда, між футболістами жодної хімії. Поки суперник зберігає концентрацію, французи нічого не можуть створити. Жиньяк відчайдушно намагається відкриватися під передачі, але партнери жахливо йому допомагають.

Водночас біля власних воріт французькі захисники знову влаштували клоунську виставу. Фаворит дивом зберіг нулі на табло до перерви, адже Тузар вдарив Кодісанга у власному штрафному – Сінгх не реалізував пенальті. Однак Франція таки досягла свого і привезла гол, коли Мішлен жахливо перехопив пас з глибини і подарував вихід сам на сам для Кодісанга.

Хет-трик "дідуся" Жиньяка у відеоогляді шаленого матчу Франція – ПАР – 4:3

Цей момент був одним з багатьох, Південна Африка грала значно краще. Вінгери Кодісанг і Сінгх виглядали богами на фоні французької оборони – у них на двох 70% вдалого дриблінгу. Хлопці буквально возили фаворита групи. Кодісанг розірвав фланг і організував другий гол, а Мокоена шикарним ударом під поперечину забив третій.

Жиньяк покарав африканців за розслабленість

Південна Африка сповна награла на перемогу. Проблема команди в тому, що вона після кожного забитого гола розслаблялася і втрачала концентрацію. Як наслідок – Франція щоразу швидко відповідала. Жиньяк тричі зрівнював рахунок. Перші два голи капітан забив у звичному для центрфорварда стилі, вриваючись між захисниками під передачі.

Хет-трик Андре-П'єр оформив з пенальті, а в компенсований час асистував Саваньє на четвертий – переможний – гол. Франція заробляла стандарт за стандартом і в підсумку змусила африканців помилитися. Захисник Миная Терсіос Малепе, який вивів ПАР з капітанською пов'язкою, також зробив свій внесок у прикру поразку.

Франція вирвала перемогу, тричі поступаючись в рахунку. "Ле бльо", можна сказати, обікрали суперника, який більшу частину матчу грав краще, забив три красиві голи, а на останніх секундах міг і четвертий організувати! Фльорс з метра не влучив у порожні ворота. Франція набрала 3 очки і зберегла шанси на плей-офф, але такій команді не місце у вирішальних матчах Олімпіади.

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