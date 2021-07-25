Олимпийские игры, 2 тур

Саудовская Аравия – Германия – 2:3

Голы: Аль-Наджеи, 30,50 – Амири, 11, Ахе, 43, Удохай, 75

Удаление: Пипер, 66 (Н)

Япония – Мексика – 2:1

Голы: Кубо, 6, Доан, 11 (пен) – Альварадо, 86

Удаление: Васкес, 68 (М)

Румыния – Южная Корея – 0:4

Голи: Марин, 27 (аг), Ли Дон Гён, 59, Ли Кан Ин, 83 (пен), 90

Удаление: Георге, 45+1 (Р)

Германия после избиения Бразилией должна была обыгрывать Саудовскую Аравию, но даже такая ​​задача оказалась сложной для команды Штефана Кунца. Мы увидели все те же проблемы, что и в первом туре. У Бундестим возникают проблески хорошей игры, появляются интересные комбинации, но нет целостности. Особенно в обороне.

Бразилия разбила Германию на Олимпиаде, а потом едва не отдала победу – звезда АПЛ показал Неймара лучшего образца

Немцы в первом тайме организовали два гола. Атака правым флангом, ряд коротких передач, Амири замкнул прострел – первый. Пипер прекрасно навесил в штрафную, Ахе затолкал мяч в сетку – второй. Но в ответ Германия разрешила Аль-Наджеи оформить дубль после очередных ошибок в обороне.

В середине второго тайма Бундестим осталась в меньшинстве (удаление заработал Пипер) и могла пропускать третий. Однако со временем Германия наращивала преимущество и уже была гораздо ближе к победе. Ахе не реализовал два выхода на голкипера. В итоге немцы забили третий гол со стандарта – Удохай без сопротивления забил с подачи Крузе.

Кстати, капитан олимпийской сборной Германии провел очень сильный матч, создав для партнеров три явных голевых возможности. Крузе привел команду к первой победе на Олимпийских играх. Немцы набрали 3 очка и вышли на третье место квартета D. В последнем матче группового этапа им нужно побеждать Кот-д'Ивуар.

Бразилия вдесятером не дожала африканцев, Аргентина реабилитировалась за провал на старте Олимпиады, цирк Новой Зеландии

*****

Япония довольно неожиданно переиграла Мексику, которая в первом туре была сильнее Франции. Хозяева Олимпиады забили два быстрых гола – отличились главные звезды команды. Кубо замкнул прострел Доана с правого края, а через 5 минут Доан реализовал пенальти мощным ударом по центру.

Мексиканцы больше владели мячом, а японцы четче атаковали. Кубо на правах лидера бил при первой возможности. Во втором тайме Мексика осталась в меньшинстве и сподобилась лишь на гол престижа – Альварадо забил после стандарта. Япония с 6 очками возглавляет группу А, Мексика с 3 баллами идет второй.

Румыния опозорилась в матче с Южной Кореей, пропустив 4 мяча. Автогол и удаление в первом тайме стали фатальными. В конце встречи у корейцев вышел хавбек Валенсии Ли Кан Ин и дублем добил румын. Экс-игрок Динамо Тудор Бэлуцэ также появился со скамейки запасных в составе европейцев, но подобного влияния не имел и близко. В группе В у всех команд перед последним туром по 3 очка.

Франция отскочила в сумасшедшем матче на Олимпиаде – хет-трик Жиньяка наказал эффектную команду с защитником Миная