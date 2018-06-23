Німеччина – Швеція: анонс матчу ЧС-2018

Збірні Німеччини та Швеції зустрінуться у матчі другого туру чемпіонату світу-2018 у групі F. Анонс поєдинку читайте на "Футбол 24".

Німеччина – Швеція

23 червня, 21:00, Сочі, стадіон "Фішт"

Головний арбітр: Шимон Марчіняк (Польща)

Телетрансляція на каналі "Інтер". Текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24".

Несподівана поразка Німеччини у першому турі закрутила інтригу в боротьбі у групі F, а якість гри чемпіонів світу лише підкреслює – тут всі можуть переграти всіх. Ну, майже всі, хоча Південна Корея ще має час здивувати. Теоретично, Мексика, Німеччина та Швеція можуть набрати по шість очок – а далі піде підрахунок за різницею м’ячів – причому вірогідність даного розвитку подій є істотною. Наразі даний квартет є головною "групою смерті" чемпіонату світу-2018.

Німеччина – Швеція: прогноз на матч ЧС-2018

Німеччина у грі проти Мексики створила моментів три матчі вперед, однак їх якість абсолютно не вражала. Чемпіони світу діяли досить прогнозовано і прямолінійно: Юліан Дракслер, наприклад, замість елементарних хитрощів на кшталт прибирання м'яча під себе лупив по воротах, обстрілявши п’яті точки всіх захисників. Несподіванка від Льова – поява у захисті Марвіна Платтанхарда – зіграла проти команди, адже вінгбек Герти перманентно не встигав за мексиканцями. Бундестім повністю провалилився у центрі й був досить повільним на флангах, таким чином передаючи привіт Лерою Сане, якого Льов залишив поза заявкою.

Тоні Кроос після матчу Німеччина – Мексика

Якщо всі ці огріхи тренерський штаб Німеччини не виправить перед грою проти Швеції – це може завершитись достроковим вильотом з ЧС-2018. Ситуація критична – і це вже не жарти.

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Шведи у матчі проти Південної Кореї залишились вірними своєму стилю. Тихою сапою вони створювали моменти біля воріт суперника – не у великій кількості, але впродовж всіх 90 хвилин. "Варяги" настирно лізли вперед і знайшли своє, заробивши й реалізувавши пенальті, яке стало переможним. В схожому мінімалістичному стилі Швеція грала проти Італії в плей-офф – неяскраво, однак якісно. Чи буде цього достатньо в матчі проти супермотивованої Німеччини – питання відкрите, однак легкої прогулянки чемпіони світу точно не отримають.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели між собою 38 матчів, в якому 15 разів перемогу святкували німці, 14 разів – шведи, а ще 9 зустрічей завершились внічию. Загальний рахунок протистояння – 71:64.

2. Німеччина та Швеція більш результативні у новітній історії. За 17 матчів до об'єднання Німеччини у 1990 році загальний рахунок становив 25:24, в той час як за 21 матч після об'єднання він становить 46:40.

Маркус Берг святкує гол у ворота збірної Південної Кореї

3. Останні два матчі між Німеччиною та Швецією були найбільш результативними в історії протистоянні. У відборі до ЧС-2014 шведи на виїзді зіграли внічию 4:4, відігравшись після 4:0 на 55-й хвилині. Вдома Швеція поступилася Німеччині з рахунком 3:5.

4. Збірна Швеції не може перемогти Німеччину протягом 30 років. Востаннє "вікінги" святкували перемогу в матчі проти німців (2:1) на Олімпійських іграх 1988 року.

Кадрова ситуація

У складі німців проблем зі складом немає, однак можна не сумніватися, що Йоахім Льов проведе серйозну кадрову роботу. Після катастрофічної гри проти Мексики місце в основі повинен втратити Марвін Платтенхард, хоча замінити його може лише Йонас Хектор, який в цьому сезоні вилетів з Бундесліги разом з Кельном. Під питанням знаходиться вихід на поле Юліана Дракслера – вінгер ПСЖ діяв занадто банально у першому матчі. У заміну Томаса Мюллера, який жодного разу не пробив по воротах Мексики, віриться важко, але Марко Ройс справа виглядав набагато гостріше – як і Юліан Брандт наприкінці матчу. Вихід останніх двох у стартовому складі на гру проти Швеції бачиться досить ймовірним.

Юліан Брандт може вийти в основі на матч проти Швеції

У таборі шведів проблеми мають характер шредінгерівських – вони ніби і є, але їх ніби й нема. У матчі проти Південної Кореї вимушену заміну попросив Себастьян Ларссон, однак він запевнив вболівальників, що проблема була лише в судомі й він готовий до Німеччини. Філіп Хеландер, Понтус Янссон та Маркус Роден отруїлися й пропустили тренування, але також повинні бути готові до гри. Травму на тренуванні збірної отримав нападник Іссак Телін, однак він не є основним - а от ключовий оборонець команди Віктор Ліндельоф після хвороби повернувся до тренувань і готовий вийти в основі.

Орієнтовні склади на матч Німеччина – Швеція

Німеччина: Нойєр, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Кімміх, Брандт, Кроос, Хедіра, Озіл, Ройс, Вернер

Швеція: Ульсен, Лустіг, Ліндельоф, Гранквіст, Августінссон, Форсберг, Екдаль, Ларссон, Классон, Берг, Тойвонен

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Німці жахливо стартували й наразі близькі до катастрофи, тому мотивація команди Йоахіма Льова буде просто шаленою. У матчі проти Мексики "Манншафт" слабко виглядав у тактичному та ідейному плані, однак все одно настріляв 25 ударів, з яких майже 10 влучили у площину воріт. Чи впорається з подібним тиском Швеція – велике питання.

Шведам доведеться витримати величезний тиск німців

"Тре крунур" не програють протягом трьох матчів, не пропустивши жодного м'яча – однак і забили вони за цей час лише один м'яч з пенальті. Гра проти Південної Кореї відповідала сучасному стилю шведів, які роблять ставку на організованість та бойовитість, реалізовуючи один з кількох моментів. У плей-офф з Італією такий футбол пройшов, хоча на Сан-Сіро "Сквадра Адзурра" створила вагон моментів. Збірна Німеччини є набагато потужнішою за Італії як за кадровим потенціалом, так і за рівнем гри. Наразі їй також вже нічого втрачати, а у можливість тихих шведів стримати німців у гніві віриться важко.

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Матчі між цими командами завжди відзначаються впертістю та значною кількістю голів. Зовсім безпорадними "вікінги" не будуть – вони також лізтимуть вперед на розбалансовану оборону "Манншафту". Тим не менш, німці мають перемогти. Чемпіони світу не здаються.

Михайло Юхименко, Футбол 24