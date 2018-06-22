Моурінью: Сумніваюся, що нас чекає скандал з вильотом Німеччини

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що збірна Німеччини вийде до 1/8 фіналу ЧС-2018 попри поразку від Мексики в матчі 1 туру.

На думку Моурінью, поразка від Мексики у стартовому поєдинку ЧС-2018 не завадить Німеччини вийти до наступної стадії змагань.

Німеччина – Мексика – 0:1 – відео гола та огляд матчу

"Думаю, Німеччина пройде далі з шістьма очками. А у Мексики є шанс набрати п'ять балів. Якщо латиноамериканці не програють Швеції і Південній Кореї, що цілком ймовірно, то пройдуть далі.

Сумніваюся, що нас чекає скандал з вильотом німців", – цитує Моурінью RT.

Нагадаємо, Німеччина сенсаційно програла Мексиці стартовий матч ЧС-2018 та ускладнила собі шанси у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу.

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