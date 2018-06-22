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Моурінью: Сумніваюся, що нас чекає скандал з вильотом Німеччини

18 червня 22:46 1077 Читать на русском
Моурінью: Сумніваюся, що нас чекає скандал з вильотом Німеччини
Жозе Моурінью / фото: Sky Sports

Наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью вважає, що збірна Німеччини вийде до 1/8 фіналу ЧС-2018 попри поразку від Мексики в матчі 1 туру.

На думку Моурінью, поразка від Мексики у стартовому поєдинку ЧС-2018 не завадить Німеччини вийти до наступної стадії змагань.

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"Думаю, Німеччина пройде далі з шістьма очками. А у Мексики є шанс набрати п'ять балів. Якщо латиноамериканці не програють Швеції і Південній Кореї, що цілком ймовірно, то пройдуть далі.

Сумніваюся, що нас чекає скандал з вильотом німців", – цитує Моурінью RT.

Нагадаємо, Німеччина сенсаційно програла Мексиці стартовий матч ЧС-2018 та ускладнила собі шанси у боротьбі за вихід в 1/8 фіналу.

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ЧС-2018 1 тур

Німеччина - Мексика: Неділя 17 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
0 : 1
Мексика
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Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Жозе Моурінью Жозе Моурінью Німеччина - Мексика
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