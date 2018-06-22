Швеція – Південна Корея: "синьо-жовті" перемагають завдяки пенальті та допомозі VAR

Швеція та Південна Корея зіграли у матчі першого туру чемпіонату світу-2018 у групі F. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Швеція – Південна Корея розпочався о 15:00 за київським часом. У першому таймі команди голів не забивали, а після перерви перемогу Швеції приніс Гранквіст ударом з пенальті – 1:0.

Швеція – Південна Корея – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Команди розпочали досить активно, але перший небезпечний момент у матчі виник лише на 18-й хвилині. Андреас Гранквіст несподівано підключився до атаки своєї комнади, отримав розрізну передачу п'ятою від Берга та вже був готовий пробивати по воротах з декількох метрів, однак в останню мить м'яч з-під ніг у капітана збірної Швеції вибив Кім Ен Гвон.

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Скандинави не зупинялись та вже через дві хвилини втратили чудову нагоду, щоб таки відкрити рахунок. Лустіг зробив прострільну передачу з правого флангу і після невпевнених дій оборонців Південної Кореї м'яч відскочив до Берга, який дивом не зумів відзначитись з лінії воротарського майданчика. Голкіпер "азійських тигрів" Чо Хен У немов "Спайдермен" виконав божевільний сейв та ногою відбив постріл впритул від Берга. А вже за мить після розіграшу кутового Янссон ледь не вивів шведів вперед ударом головою.

На другій компенсованій хвилині до першого тайму шведи могли забити гол у роздягальню, але фортуна знову повернулись до них спиною, коли м'яч після удару Классона головою полетів на поперечкою.

В дебюті другого тайму команди обмінялись небезпечними моментами. Спочатку Форсберг обвідним ударом з лінії штрафного майданчика не поцілив в дальню дев'ятку, а згодом Ку Джа Чхоль головою пробив поруч з ближньою стыйкою. Для корейців це була перша реальна нагода, щоб забити гол. А на 56-й хвилині свою блискучу реакцію знову продемонстрував Чо Хен У, відбивши постріл Тойвонена головою з близької відстані.

Швеція діяла гостріше і таки відкрила рахунок на 65-й хвилині матчу. Классон був збитий у штрафному майданчику Південної Кореї, однак сальвадорський рефері Хоель Агілар не одразу показав на "позначку", скориставшись допомогою системи VAR. Лише після перегляду відеоповторів Агілар призначив пенальті, який впевнено реалізував капітан шведів Гранквіст.

Після цього Швеція почала грати від оборони та без особливих проблем довела справу до перемоги. Єдину небезпеку азіати створили в компенсований час, однак Хван головою з вигідної позиції не влучив у рамку. Шведи ділять першу сходинку групи F разом з Мексикою. Німеччина та Південна Корея поки що без очок.

ЧС-2018, Група F, 1 тур

Швеція – Південна Корея – 1:0

Гол: Гранквіст, 65 (пен)