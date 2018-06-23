Германия – Швеция: анонс матча ЧМ-2018

Сборные Германии и Швеции встретятся в матче второго тура чемпионата мира-2018 в группе F. Анонс поединка читайте на "Футбол 24".

Германия – Швеция

23 июня, 21:00, Сочи, стадион "Фишт"

Главный арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

Телетрансляция на канале "Интер". Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

Неожиданное поражение Германии в первом туре закрутило интригу в группе F, а качество игры чемпионов мира лишь подчеркивает – здесь все могут переиграть всех. Ну, почти все, хотя Южная Корея еще имеет время удивить. Теоретически, Мексика, Германия и Швеция могут набрать по шесть очков – а дальше пойдет подсчёт по разнице мячей – причём вероятность данного развития событий является существенной. Сейчас данный квартет является главной "группой смерти" чемпионата мира-2018.

Германия – Швеция: прогноз на матч ЧМ-2018

Германия в игре против Мексики создала моментов три матча вперёд, однако их качество совершенно не впечатляло. Чемпионы мира действовали достаточно прогнозируемо и прямолинейно: Дракслер, например, вместо элементарных хитростей вроде убирания мяча под себя бил по воротам, обстреляв пятые точки всех защитников. Неожиданность от Лёва – появление в защите Марвина Платтанхарда – сыграла против команды, ведь вингбек Герты перманентно не успевал за мексиканцами. "Бундестим" полностью провалилився в центре и был довольно медленным на флангах, таким образом передавая привет Лерою Сане, которого Лёв оставил вне заявки.

Тони Кроос после матча Германия – Мексика

Если все эти огрехи тренерский штаб Германии не исправит перед игрой против Швеции – это может завершиться досрочным вылетом из ЧМ-2018. Ситуация критическая – и это уже не шутки.

Кроос: Теперь сборная Германии находится под давлением

Шведы в матче против Южной Кореи остались верными своему стилю. Тихой сапой они создавали моменты у ворот соперника – не в большом количестве, но на протяжении всех 90 минут. "Варяги" настойчиво лезли вперед и нашли своё, заработав и реализовав пенальти, который стал победным. В похожем минималистическом стиле Швеция играла против Италии в плей-офф – неярко, но качественно. Будет ли этого достаточно в матче против супермотивированой Германии – вопрос открытый, но лёгкой прогулки чемпионы мира точно не получат.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды провели между собой 38 матчей, в котором 15 раз победу праздновали немцы, 14 раз – шведы, а еще 9 встреч завершились вничью. Общий счет противостояния – 71:64.

2. Германия и Швеция более результативны в новейшей истории. За 17 матчей до объединения Германии в 1990 году общий счет составил 25:24, в то время как за 21 матч после обьединения он составляет 46:40.

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3. Последние два матча между Германией и Швецией были наиболее результативными в истории противостоянии. В отборе к ЧМ-2014 шведы на выезде сыграли вничью 4:4, отыгравшись после 4:0 на 55-й минуте. Дома Швеция уступила Германии со счетом 3:5.

4. Сборная Швеции не может победить Германию в течение 30 лет. В последний раз "викинги" праздновали победу в матче против немцев (2:1) на Олимпийских играх 1988 года.

Кадровая ситуация

В составе немцев проблем с составом нет, однако можно не сомневаться, что Йоахим Лёв проведет серьёзную кадровую работу. После катастрофической игры против Мексики место в основе должен потерять Марвин Платтенхард, хотя заменить её только Йонас Хектор, который в этом сезоне вылетел из Бундеслиги вместе с Кельном. Под вопросом находится выход на поле Юлиана Дракслера – вингер ПСЖ действовал слишком банально в первом матче. В замену Томаса Мюллера, который ни разу не пробил по воротам Мексики, верится с трудом, но Марко Ройс справа выглядел гораздо острее – как и Юлиан Брандт в конце матча. Выход последних двух в стартовом составе на игру против Швеции видится довольно вероятным.

Юлиан Брандт может выйти в основе на матч против Швеции

В лагере шведов проблемы имеют характер шрёдингеревских – они вроде и есть, но их как бы и нет. В матче против Южной Кореи вынужденную замену попросил Себастьян Ларссон, однако он заверил болельщиков, что проблема была только в судороге и он готов к Германии. Филипп Хеландер, Понтус Янссон и Маркус Роден отравились и пропустили тренировку, но также должны быть готовы к игре. Травму на тренировке сборной получил нападающий Иссак Телин, однако он не является основным – а вот ключевой защитник команды Виктор Линделёф после болезни вернулся к тренировкам и готов выйти в основе.

Ориентировочные составы на матч Германия – Швеция

Германия: Нойер, Хектор, Хуммельс, Боатенг, Киммих, Брандт, Кроос, Хедира, Озил, Ройс, Вернер

Швеция: Ульсен, Лустиг, Линделёф, Гранквист, Августинссон, Форсберг, Экдаль, Ларссон, Классон, Берг, Тойвонен

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Немцы ужасно стартовали и сейчас близки к катастрофе, поэтому мотивация команды Йоахима Лёва будет просто огромной. В матче против Мексики "Манншафт" слабо выглядел в тактическом и идейном плане, но все равно настрелял 25 ударов, из которых почти 10 попали в створ ворот. Справится ли с подобным давлением Швеция – большой вопрос.

Шведам престоит выдержать огромное давление немцев

"Тре крунур" не проигрывают на протяжении трёх матчей, не пропустив ни одного мяча – однако и забили они за это время лишь один мяч с пенальти. Игра против Южной Кореи отвечала современному стилю шведов, которые делают ставку на организованность и боевитость, реализуя один из нескольких моментов. В плей-офф с Италией такой футбол прошел, хотя на Сан-Сиро "Скуадра Адзурра" создала вагон моментов. Сборная Германии намного мощнее Италии как по кадровому потенциалу, так и по уровню игры. Сейчас ей также уже нечего терять, а в возможность тихих шведов сдержать немцев в гневе верится с трудом.

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Матчи между этими командами всегда отмечаются упорством и большим количеством голов. Совсем беспомощными "викинги" не будут – они также будут лезть вперёд на разбалансированную оборону "Манншафта". Тем не менее, немцы должны победить. Чемпионы мира не сдаются.

Михаил Юхименко, Футбол 24