Німеччина – Швеція: прогноз на матч ЧС-2018

Німеччина та Швеція зустрінуться у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 у Сочі. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Німеччина – Швеція відбудеться 23 червня на стадіоні Фішт у Сочі. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

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Німеччина – Швеція, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill явним фаворитом протистояння вважають Німеччину. Коефіцієнт на перемогу команди Йоахіма Льова становить 1.44, а потенційний тріумф шведів оцінюється балом 7.00. На нічию ставлять 4.50.

Букмекери з Bwin у Швецію вірять трішки більше. На перемогу Німеччини коефіцієнт 1.50, нічия оцінюється у 4.40, перемога скандинавів – 6.50.

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Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу-2018 Німеччина сенсаційно поступилась Мексиці, пропустивши єдиний гол у першому таймі від Лосано. Швеція завдяки голу Гранквіста з пенальті здолала Південну Корею.

Таким чином Швеція та Мексика лідирують в групі F після першого туру. У обох команд по 3 очки. Німеччина та Південна Корея замикають квартет. Тому даний поєдинок має вкрай важливе значення для Німеччини, адже у разі поразки команда Льова ризикує втратити титул чемпіона світу вже після групового етапу.