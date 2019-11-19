Німеччина розгромила Північну Ірландію у матчі відбору до Євро-2020 – шість голів Бундестім, Гнабрі оформив хет-трик

В рамках матчу 10-го туру відбору Євро-2020 у групі С збірна Північної Ірландії зазнала нищівної поразки у Франкфурті.

Серйозного турнірного значення для групи С матч у Франкфурті не мав, однак він був важливим для збірної України. У паралельній зустрічі Нідерланди перемагали Естонію й виривались у лідери, але в разі звитяги Німеччини над Північною Ірландією підопічні Йоггі Льова повернули б першу сходинку. Тріумф голландців означав би потрапляння "жовто-синіх" у групу з Бундестім та виїздом у Мюнхен на Євро-2020, а в противному випадку Україна б опинилася у групі з "ораньє" та путівкою в Амстердам.

Північна Ірландія ще не перемагала грандів у відборі, а також не мала турнірної мотивації. Здавалося, що матч перетвориться на побиття "зелених", однак у команди Майкла О'Ніла на це були свої погляди. На фоні стартового натиску німців гості несподівано відкрили рахунок: на 7-й хвилині вони заробили аут, після вкидання з якого сталася подача – її вибили захисники, однак м'яч підхопив Сміт. Дальній удар Майкла метрів з 25-ти відправив "круглого" точно у лівий нижній кут – 0:1!

Подібний поворот ситуації здивував, але не шокував Манншафт. Вже на 10-й хвилині Гнабрі вирвався віч-на-віч з Пікоком-Фаррелом та пробив по воротах, однак голкіпер парирував постріл животом; за хвилину по цьому Горецка головою пробив з меж штрафного – стійка врятувала ірландців! "Зелені" огризнулися вриванням Макнейра на 13-й хвилині на кут карного майданчика, але той вистрілити не зумів. Німці відповіли атакою на 15-й з ударом Брандта метрів з 16-ти, однак його прийняла на себе голова Кеткарта. Крім того, на 18-й хвилині все той же Кеткарт ледь не зрізав подачу Хектора у власні ворота – гостям допомогла швидка реакція Пікока-Фаррела.

Втім, скільки ниточці не витися, а кінець один. Вже через хвилину Горецка протягнув м'яч до штрафного та віддав передачу вліво на Хектора, а той прострілив на Гнабрі – Серж прийняв м'яч і другим дотиком з розвороту відправив його у дальню дев'ятку! 1:1.

Після цього тиск збірної Німеччини поступово став спадати. Найкращим моментом у наступні 20 хвилин стали удар головою у виконанні Брандта (легенько, в руки голкіперу) та дальній постріл Кімміха в спину Кеткарту. Крім того, останній одного разу завадив Пікоку-Фаррелу перехопити подачу Крооса, внаслідок чого сталася метушня та два кутових, однак загалом матч проходив відносно спокійно. Німці домінували, хоча періодично ірландці влаштовували перфоманси на кшталт обіграшу Кімміха та Брандта на дриблінгу з подачею зовнішньою стороною стопи (подібне провернув Майкл).

Поступово стало помітно, що німці не вилазять з чужої третини поля. Перший дзвіночок пролунав на 41-й хвилині після удару Крооса метрів з 24-х у ліву дев'ятку – Пікок-Фаррел спіймав м'яч, однак вже за дві хвилини йому довелося виймати "круглого із сітки". Все почалося з прострілу Хектора на лінію воротарського: Гнабрі до м'яча не дотягнувся, а Горецка в останній момент зумів підправити його у дальній кут – м'яч рикошетом від стійки влетів у ворота! 1:2! Саме з таким рахунком команди пішли на перерву.

Не встигли телекоментатори прочитати стартові склади на другий тайм, як Німеччина забила третій гол. Відзначився Гнабрі: Клостерманн прийняв класну передачу на хід по флангу з центру поля, після чого прострілив на нападника Баварії – той же потужно пробив точно у дальній нижній кут! Цей епізод задав дух всьому тайму.

Німці продовжили облогу воріт Північної Ірландії: на 52-й хвилині з дистанцій під ліву стійку потужно вистрілив Кроос (Пікок-Фаррел парирував), на 54-й Клостерманн зблизька влучив у зовнішню сторону сітки, на 58-й Гнабрі головою замкнув подачу з лівого флангу (повз правий кут), а на 59-й рикошет після прострілу Гюндогана підправив м'яч під ближній каркас – Пікок-Фаррел спіймав сферу. Зрештою, на 60-й Брандт виконав розрізну передачу на лівий край штрафного, а Гнабрі прийняв її, обійшов захисника та з гострого кута відправив м'яч під дальню стійку – 4:1!

На цьому можна було б і зупинитися. Північна Ірландія вже відверто здалася, але підопічні Йоахіма Льова і не думали про помилування. Вже за дві хвилини після голу Гнабрі Джан потужно пробив з дальньої дистанції (трохи неточно), а на 73-й, після низки замін з боку обох головних тренерів, прилетів п'ятий гол – це Горецка вистрілив з півкола перед штрафним у лівий нижній кут. 5:1. Лише після цього господарі почали період догравання поєдинку, хоча до 80-х хвилинп ройшло кілька неточних дальніх ударів. Північна Ірландія навіть отримала змогу огризнутися кількома кросами, але не більше.

Ендшпіль поєдинку пройшов за повного контролю з боку футболістів збірної Німеччини, але цікавих моментів практично не виникало. У основний час можна згадати хіба що неточне замикання прострілу Амірі у виконанні Сердара, але вже у компенсований німці забили шостий м'яч: Брандт отримав передачу від Крооса на хід у штрафний, після чого пробив у дальню дев'ятку – 6:1. Саме з таким рахунком завершився матч у Франкфурті.

Таким чином, Німеччина набрала 21 очко, завершивши відбір до Євро-2020 на першому місці групи С. Другу позицію обіймають Нідерланди з 19 заліковими балами у активі, а Північна Ірландія залишилась третьою, маючи всього 14 набраних пунктів.