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Adidas випустив форму збірної Німеччини з помилками у прізвищах

14:59 361 Читать на русском
Adidas випустив форму збірної Німеччини з помилками у прізвищах
Оновлена форма збірної Німеччини / DFB

Компанія Adidas зганьбився при презентації нової форми збірної Німеччини.

Прізвища гравців збірної Німеччини на новій формі були написані із помилками, повідомляє видання Bild.

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Так, прізвище Йонаса Хектора містить зайву літеру (Hecktor замість Hector), а Луки Вальдшмідта – з іншою літерою (Waltschmidt замість Waldschmidt).

"Ми шкодуємо про інцидент, і зробимо все необхідне, щоб уникнути подібних технічних помилок в майбутньому. Помилки виправлені. Ми просимо вибачення у всіх зацікавлених клієнтів і вболівальників збірної", – заявив прес-секретар Adidas Олівер Брюгген.

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Нагадаємо, збірна Німеччини ще не гарантувала собі місце на Євро-2020, посідаючи другу сходинку у своїй групі.

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Теги
Євро-2020 Німеччина Німеччина футбольні курйози Футбольна форма
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