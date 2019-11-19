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Гнабрі став найкращим гравцем місяця в Бундеслізі

22:27 166 Читать на русском
Гнабрі став найкращим гравцем місяця в Бундеслізі
Серж Гнабрі / AFP

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі визнаний найкращим гравцем німецької Бундесліги в жовтні.

Нападник збірної Німеччини був найкращим у Бундеслізі минулого місяця. Про це повідомляє офіційний твіттер ліги.

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У жовтні Гнабрі в трьох матчах німецької першості забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Крім того, він завдав 14 ударів у площину воріт, віддав 10 пасів під удари партнерів, а 87 % його передач були точними. Цікаво, що для Баварії жовтень не був надто успішним – мюнхенці здобули лише одну перемогу.

Усього в сезоні 2019/20 в активі Сержа Гнабрі 16 поєдинків в усіх турнірах, у яких він забив 8 голів.

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Теги
Серж Гнабрі Серж Гнабрі Баварія Баварія Німеччина Бундесліга
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