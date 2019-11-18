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Саутгейт назвав фаворитів майбутнього Євро-2020

12:13 337 Читать на русском
Саутгейт назвав фаворитів майбутнього Євро-2020
Гарет Саутгейт / Фото з відкритих джерел

Наставник збірної Англії Гарет Саутгейт, чия команда впевнено вийшла на чемпіонат Європи з першого місця групи А, озвучив збірні, які поборються за перемогу на цьому турнірі.

"У нашій групі не було команд з топ-10 рейтингу, тому ми не знаємо, як команда (збірна Англії – прим.) відреагує на більш серйозний виклик. Виграти чемпіонат Європи так само складно, як і Кубок світу.

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На останньому чемпіонаті світу у півфіналах були виключно європейські команди. Вони (Франція, Бельгія, Англія, Хорватія) будуть входити до числа фаворитів Євро-2020. До них слід додати Італію, Іспанію і Німеччину. Чемпіонат Європи буде дуже конкурентним", – цитує Саутгейта видання A Bola.

Нагадаємо, збірна Англії у відборі до Євро-2020 набрала 21 очко і вийшла у фінальну частину турніру з першої сходинки. Підопічні Саутгейта зуміли виграти сім поєдинків і лише одного разу поступились збірній Чехії 1:2.

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