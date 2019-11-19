Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частині

В останніх матчах кваліфікації на чемпіонат Європи Бельгія та Нідерланди здобули розгромні перемоги, Польща з Кендзьорою здолала Словенію Вербіча, а Уельс вирвав путівку на турнір в Угорщини.
Євро-2020, кваліфікація
Група B
Нідерланди – Естонія – 5:0
Голи: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19, Боаду, 87
Група F
Уельс – Угорщина – 2:0
Голи: Ремзі, 15, 47
Словаччина – Азербайджан – 2:0
Голи: Боженік, 19, Гамшік, 86
Група G
Польща – Словенія – 3:2
Голи: Шиманскі, 3, Лєвандовскі, 54, Горальскі, 81 – Матавж, 14, Ілічіч, 61
Вилучення: Куртіч, 86
Латвія – Австрія – 1:0
Гол: Осс, 65
Північна Македонія – Ізраїль – 1:0
Гол: Ніколов, 45+2
Група I
Бельгія – Кіпр – 6:1
Голи: Бентеке, 16, 68, де Брюйне, 16, 41, Карраско, 44, Крістофору, 51 (аг) – Іоанну, 14
Сан-Маріно – Росія – 0:5
Голи: Кузяєв, 3, Петров, 19, Міранчук, 49, Іонов, 56, Компліченко, 78
Шотландія – Казахстан – 3:1
Голи: Макгін, 48, 90+1 Нейсміт, 64 – Зайнутдінов, 34
Нідерланди розгромили Естонію (хет-трик в активі Вейналдума), однак залишилися в групі С за спиною Німеччини, яка побила Північну Ірландію. Ці результати напряму стосуються збірної України – тепер ми зіграємо на Євро-2020 з Нідерландами, а весь груповий етап, відповідно, проведемо в Амстердамі та Бухаресті.
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Учасник Євро в цей вечір визначався лише у групі Е – на одне місце претендували 3 команди. Уельс і Угорщина вирішували все в очному матчі. Валлійці обіграли прямого конкурента завдяки дублю Ремзі (перший гол Аарона після навісу Бейла, другий – після стандарту), набрали 14 очок і вистрибнули на другу сходинку. Уельс – на Євро-2020!
Угорщина з 12 заліковими балами фінішувала аж на четвертому місці квінтету. Третю сходинку посіла Словаччина, яка здолала Азербайджан, але відстала від Уельсу на 1 пункт. Словаків влаштовувала лише нічия в Кардіффі, але суперники не допомогли.
У групі I все було вирішено задовго до останнього туру – Бельгія та Росія давно гарантували собі перші два "прохідні" місця. "Червоні дияволи" завершили кваліфікацію зі стовідсотковими показниками – 10 перемог у 10 матчах.
Сьогодні Бельгія розгромила Кіпр. Головним героєм став Кевін де Брюйне: два голи з лінії штрафного майданчика (голкіпер припустився жахливої помилки), асист і три передгольові передачі (якщо рахувати автогол). Росія впоралася з Сан-Маріно, а Шотландія здійснила камбек у поєдинку з Казахстаном і завершила третьою.
У групі G також інтриги не було. Фіналіст Євро Австрія без низки лідерів сенсаційно поступилася Латвії. Для балтійців ця перемога стала єдиною у кваліфікації та першою за понад два роки в офіційних матчах загалом. Захисник Олександрії Каспарс Дубра провів у складі збірної Латвії увесь матч і отримав найкращу оцінку – 7.7.
Ізраїль без Манора Соломона поступився Північній Македонії та фінішував на передостанньому місці. Ну а Польща в ролі лідера секстету вирвала яскраву перемогу над Словенією.
Друзі з Динамо знову зіграли один проти одного, однак лише тайм – Вербіч на фланзі словенців відбігав майже всю гру, а Кендзьора в перерві замінив Піщека на позиції правого фулбека Кадри. В обох погані оцінки: у Томаша – 6.4, у Беньяміна – 6.3.