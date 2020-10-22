18-річний український форвард Ерік Шуранов має нагоду змінити футбольне громадянство. Німецький футбольний союз розпочав повноцінне полювання на суперталанта, повідомляє Bild. За інформацією джерела, українець давно перебуває на прицілі НФС, а тепер переговори активізувалися на запит головного тренера збірної Німеччини U-19 Крістіана Вьорнса.

Шуранов – вихованець Нюрнберга. Минулого року він підписав з баварцями перший професіональний контракт, відмовивши кільком іменитим клубам. Хлопець дуже прогресує, поступово переходить з однієї молодіжної команди в іншу та зберігає при цьому прекрасну результативність.

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Поточний сезон Ерік чудово розпочав у молодіжній Бундеслізі Süd/Südwest. У трьох стартових турах він забив 7 голів – це всі м'ячі Нюрнберга! 100% командних голів: дубль проти Кайзерслаутерна, рятівний пенальті Інгольштадту та покер у ворота Фрайбурга.

Bild під враженням таких результатів минулого тижня порівняв Шуранова з Мукоко (15-річний вундеркінд, якого Борусія Д вже заявила на сезон). Журналісти видання роздумують, чи стане Ерік новим суперстрайкером Нюрнберга.

Шуранов нещодавно дебютував на дорослому рівні, зігравши в товариському матчі проти Регенсбурга. Очільник академії Нюрнберга Міхаель Візінгер дуже позитивно відгукується про українського форварда:

"Ерік – винятковий талант, який завжди націлений на ворота. Однак він повинен поступово звикати до змагань вищого рівня. Тому ми вирішили перевести його в команду U-21, але при цьому дозволяємо отримувати ігрову практику в U-19. Хлопчина на правильному шляху, ми продовжимо обережно його розвивати".

Візінгер у минулому сезоні рятував Нюрнберг від вильоту з Другої Бундесліги. Виконавши це завдання, він повернувся в академію, а на пост головного тренера першої команди клуб запросив з РБ Лейпциг асистента Юліана Нагельсманна Роберта Клаусса. У Нюрнберзі будують цікавий проєкт: орендували в Баварії талановитого воротаря Крістіана Фрюхтля та хавбека Сарпріта Сінгха, а з Лейпцига прийшов найперспективніший випускник академії Том Краусс.

Шуранову було б дуже корисно попрацювати хоча б на тренуваннях з цими футболістами та цим тренером. Спортивний директор Нюрнберга Дітер Хеккінг, який зараз відроджує Нюрнберг, влітку заявив, що клуб розраховує на тривалу співпрацю з топ-талантом Шурановим. Якщо українець продовжить прогресувати такими темпами, то незабаром приєднається до першої команди.

Шуранов грав і забивав за збірні України U-17 та U-18. У серпні 2020-го він отримав перший виклик у молодіжку від Руслана Ротаня, однак не дебютував там. Ерік ще може змінити футбольне громадянство, адже не грав за національну збірну України в офіційних матчах. Він народився у Німеччині, тому натуралізувати його можуть без проблем. Однак сам Шуранов чітко заявляв, що хоче захищати кольори України.