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Ротань оголосив список гравців молодіжної збірної України на вересневі матчі – є дебютанти з Динамо та Європи

18:03 - Читать на русском
Ротань оголосив список гравців молодіжної збірної України на вересневі матчі – є дебютанти з Динамо та Європи
Руслан Ротань / Фото УАФ

Наставник молодіжки Руслан Ротань оголосив список футболістів для підготовки та участі у кваліфікаційних виїзних матчах чемпіонату Європи-2021.

На збір команди, який розпочнеться 28 серпня, Руслан Ротань викликав 24 гравці. Серед дебютантів є Даніл Скорко, Олександр Сирота та Ілля Забарний з Динамо, Ерік Шуранов з Нюрнберга, інформує офіційний сайт УАФ.

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Повний список виглядає наступним чином:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Олег Білик (Олександрія), Анатолій Трубін (Шахтар).

Захисники: Юхим Конопля (Десна), Даніл Скорко, Олександр Сирота, Ілля Забарний (усі – Динамо), Владислав Дубінчак (СК Дніпро-1), Євген Чеберко (ЛАСК), Владислав Бабогло (Олександрія).

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко (обидва – СК Дніпро-1), Максим Луньов (Зоря), Євген Смирний (Колос), Максим Чех, Олексій Кащук, Дмитро Топалов (усі – Маріуполь), Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар).

Нападники: Ерік Шуранов (Нюрнберг), Данило Сікан (Шахтар).

Нагадаємо, збірна України U-21 має зіграти ще 8 матчів кваліфікації. З Данією українці зіграють 4 вересня, а з Фінляндією – 8 вересня. Наразі команда Руслана Ротаня посідає у групі четверте місце.

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Ерік Ерік Шуранов Збірна України U-21 Руслан Руслан Ротань Данило Данило Скорко Олександр Олександр Сирота Ілля Ілля Забарний
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