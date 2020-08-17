Ротань оголосив список гравців молодіжної збірної України на вересневі матчі – є дебютанти з Динамо та Європи

На збір команди, який розпочнеться 28 серпня, Руслан Ротань викликав 24 гравці. Серед дебютантів є Даніл Скорко, Олександр Сирота та Ілля Забарний з Динамо, Ерік Шуранов з Нюрнберга, інформує офіційний сайт УАФ.
Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних у збірну України на матчі Ліги націй – є дебютанти
Повний список виглядає наступним чином:
Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Олег Білик (Олександрія), Анатолій Трубін (Шахтар).
Захисники: Юхим Конопля (Десна), Даніл Скорко, Олександр Сирота, Ілля Забарний (усі – Динамо), Владислав Дубінчак (СК Дніпро-1), Євген Чеберко (ЛАСК), Владислав Бабогло (Олександрія).
Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Сергій Булеца, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Арсеній Батагов, Олександр Назаренко (обидва – СК Дніпро-1), Максим Луньов (Зоря), Євген Смирний (Колос), Максим Чех, Олексій Кащук, Дмитро Топалов (усі – Маріуполь), Віктор Корнієнко, Артем Бондаренко (обидва – Шахтар).
Нападники: Ерік Шуранов (Нюрнберг), Данило Сікан (Шахтар).
Нагадаємо, збірна України U-21 має зіграти ще 8 матчів кваліфікації. З Данією українці зіграють 4 вересня, а з Фінляндією – 8 вересня. Наразі команда Руслана Ротаня посідає у групі четверте місце.
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