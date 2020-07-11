Нюрнберг драматично врятував місце в Другій Бундеслізі – інший нещодавній учасник еліти гратиме в третьому дивізіоні

В другому перехідному матчі за місце у Другій Бундеслізі Нюрнберг програв Інгольштадту, але зберіг місце у дивізіоні.

Плей-офф за місце у Другій Бундеслізі. Матч-відповідь

Інгольштадт – Нюрнберг – 3:1 (перший матч – 0:2)

Голи: Кучке, 53, Шрок, 62, Краусе, 66 – Шльойзенер, 90+6

Баварці підходили до матчу-відповіді фаворитом протистояння, позаяк виграли перший поєдинок 2:0. Втім, у середині другого тайму Інгольштадт шокував Нюрнберг, забивши тричі за 13 хвилин.

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Шокований Нюрнберг не міг оговтатися практично до завершення поєдинку, але зумів забити рятівний гол аж на 90+6 хвилині. 3:1 – Інгольштадт, який не так давно виступав у Бундеслізі, знову гратиме в третьому дивізіоні.

Нагадаємо, у складі Нюрнберга виступає 18-річний українець Ерік Шуранов. У поточному сезоні він забив 14 голів за команду U-17 та 4 – за U-19.

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