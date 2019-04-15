17-річний Шуранов підписав контракт з Нюрнбергом – українцем цікавилася Баварія та ще 3 клуби Бундесліги

Форвард збірної України U-17 Ерік Шуранов поступово прокладає шлях до Бундесліги. Нещодавно він зробив важливий крок у кар'єрі – підписав перший професійний контракт.

Ерік Шуранов – син українських батьків, які переїхали в Німеччину близько 17 років тому. Хлопець народився у місті Бамберг. Футболом займається з 5 років, у 9 його запросили до академії Нюрнберга. Виступає на позиції форварда.

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Першу частину поточного сезону Ерік провів у чемпіонаті для команд U-17 B-Junioren Bundesliga Süd/Südwest, де забив 13 голів у 14 матчах (другий найкращий бомбардир) і носив капітанську пов'язку. Після Нового року Шуранова перевели в U-19, вже декілька місяців його залучають до тренувань з першою командою Нюрнберга.

Видання Bild у великому матеріалі розповідає, як клуб планує своє майбутнє. Серед гравців молодіжних команд, які мають найкращі шанси пробитися в Бундеслігу, називають "суперталанта Еріка Шуранова". Це серйозний комплімент.

Ерік Шуранов (9-й номер) у збірній України U-17

Восени Шуранов грав за збірну України U-17 в кваліфікації до Євро-2019. Він забив 4 голи у двох поєдинках. Як повідомив Володимир Єзерський, на березневі матчі еліт-раунду футболіста не відпустив клуб. В інтерв'ю каналу "Вацко Live" тренер дуже позитивно відгукувався про Еріка. Хлопець хоче виступати за збірну України.

22-го лютого Шуранову виповнилося 17 років, тому ще з осені гостро стояло питання щодо його майбутнього. Щоб розізнати більше деталей про справи Еріка, "Футбол 24" звернувся до одного з головних знавців молодіжних команд Нюрнберга Флоріана Ценгера, який пише для місцевих видань і на фан-сайт клубу clubfans-united.de. Флоріан стежить за прогресом українця, у подкастах регулярно розповідає про його успіхи.

– Флоріан, на початку лютого з'явилася інформація, що Шуранов підпише з Нюрнбергом перший контракт. Які новини щодо цього?

– Він дійсно підписав професійний контракт, який набув чинності в день його 17-річчя. Клуб не розкриває жодних умов угоди, але зазвичай контракти на цьому рівні підписують на 3 роки.

– Які клуби проявляли предметний інтерес щодо підписання Еріка? Чутки про Баварію правдиві?

– Баварія, Хоффенхайм, РБ Лейпциг і Борусія Менхенгладбах були зацікавлені в ньому. Однак я не можу сказати, наскільки далеко заходили ці переговори.

Шуранов отримує вітання від партнерів по Нюрнбергу

– Останні 2 місяці Шуранов грає за команду U-19. Наскільки добре він виглядає на цьому рівні? За U-17 Ерік грав кожен матч, був капітаном, багато забивав, а зараз його статистика не настільки вражаюча.

– Спершу йому було трішки важко, адже рівень фізичної боротьби в U-19 зовсім інший. Втім, Ерік адаптувався дуже швидко. В останньому матчі він зробив асист, а нещодавно проти Франкфурта забив переможний гол у додатковий час (на сайті Нюрнберга м'яч записано на іншого гравця, – прим.). У нього 3 голи в 10 матчах – досить хороший результат для 17-річного футболіста, який грає проти 19-річних, котрі через 3 місяці перейдуть у дорослий футбол.

– Чому його вирішили перевести до U-19? Чи не був це ультиматум для підписання контракту?

– Це рішення тренерського штабу, який вважав, що Шуранов на рівні U-17 більше не мав необхідної мотивації та потребував старших опонентів, щоб розвиватися як гравець. Інша причина: Нюрнберг U-19 бореться за виживання в A-Junioren Bundesliga Süd/Südwest і залучає весь можливий атакувальний резерв.

– Нюрнберг не відпустив Еріка в збірну України U-17 на березневі матчі кваліфікації до Євро-2019. В чому причина?

– На жаль, не маю жодної інформації про це. Нюрнберг такі рішення не коментує взагалі.

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