18-летний украинский форвард Эрик Шуранов имеет возможность сменить футбольное гражданство. Немецкий футбольный союз начал полноценную охоту на суперталанта, сообщает Bild. По информации источника, украинец давно находится на прицеле НФС, а теперь переговоры активизировались по запросу главного тренера сборной Германии U-19 Кристиана Вернса.

Шуранов – воспитанник Нюрнберга. В прошлом году он подписал с баварцами первый профессиональный контракт, отказав нескольким именитым клубам. Парень очень прогрессирует, постепенно переходит из одной молодежной команды в другую и сохраняет при этом прекрасную результативность.

17-летний Шуранов подписал контракт с Нюрнбергом – украинцем интересовалась Бавария и еще 3 клуба Бундеслиги

Текущий сезон Эрик отлично начал в молодежной Бундеслиге Süd/Südwest. В трех стартовых турах он забил 7 голов – это все мячи Нюрнберга! 100% командных голов: дубль против Кайзерслаутерна, спасительный пенальти Ингольштадту и покер в ворота Фрайбурга.

Bild под впечатлением таких результатов на прошлой неделе сравнил Шуранова с Мукоко (15-летний вундеркинд, которого Боруссия Д уже заявила на сезон). Журналисты издания размышляют, станет ли Эрик новым суперстрайкером Нюрнберга.

Шуранов недавно дебютировал на взрослом уровне, сыграв в товарищеском матче против Регенсбурга. Глава академии Нюрнберга Михаэль Визингер очень положительно отзывается об украинском форварде:

"Эрик – исключительный талант, который всегда нацелен на ворота. Однако он должен постепенно привыкать к соревнованиям высшего уровня. Поэтому мы решили перевести его в команду U-21, но при этом позволяем получать игровую практику в U-19. Парень на правильном пути, мы продолжим осторожно его развивать ".

Визингер в прошлом сезоне спасал Нюрнберг от вылета из Второй Бундеслиги. Выполнив эту задачу, он вернулся в академию, а на пост главного тренера первой команды клуб пригласил из РБ Лейпциг ассистента Юлиана Нагельсманна Роберта Клаусса. В Нюрнберге строят интересный проект: арендовали у Баварии талантливого вратаря Кристиана Фрюхтля и хавбека Сарприта Сингха, а из Лейпцига пришел самый перспективный выпускник академии Том Краусс.

Шуранову было бы очень полезно поработать хотя бы на тренировках с этими футболистами и этим тренером. Спортивный директор Нюрнберга Дитер Хеккинга, который сейчас возрождает Нюрнберг, летом заявил, что клуб рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с топ-талантом Шурановым. Если украинец продолжит прогрессировать такими темпами, то вскоре присоединится к первой команде.

Шуранов играл и забивал за сборные Украины U-17 и U-18. В августе 2020-го он получил первый вызов в молодежку от Руслана Ротаня, однако не дебютировал там. Эрик еще может сменить футбольное гражданство, ведь не играл за национальную сборную Украины в официальных матчах. Он родился в Германии, поэтому натурализовать его могут без проблем. Однако сам Шуранов четко заявлял, что хочет защищать цвета Украины.