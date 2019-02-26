Нил Леннон стал главным тренером Селтика – он является легендой шотландского клуба

Селтик быстро нашел замену Брендану Роджерсу.

Нил Леннон возглавил Селтик, сообщает официальный сайт клуба.

Лестер официально назначил Роджерса главным тренером

47-летний специалист будет работать в лагере действующего чемпиона Шотландии до завершения текущего сезона.

Леннон выступал за Селтик в качестве игрока (2000-2007 годы), а также уже успел потренировать родной клуб (2010-2014). Последним местом работы специалиста был шотландский Хиберниан.

Бывший наставник "кельтов" Брендан Роджерс трудоустроился в английском Лестере.

Напомним, Селтик подписал контракт с вингером львовских Карпат Марьяном Шведом, который присоединится к команде летом.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат