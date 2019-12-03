"Ніколи в житті такого більше не буде!": чому Мессі знову заслужив на "Золотий м’яч"

"Футбол 24" обговорює черговий видатний трофей, який опинився у руках лідера Барселони. Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик усе розклав по поличках.

– Ігоре, хто був твоїм фаворитом?

– Не буду лукавити: я вболівав за Мессі. Радий, що народився і живу в епоху такого фантастичного футболіста. Про нього розповідатимуть внукам, як про Пеле. Я кілька разів бачив вживу, як він грає. Останнього разу – буквально тиждень тому, коли їздив на матч Барселона – Борусія Дортмунд.

Лео – реально геніальний футболіст. Він робить із м’ячем те, що інші не можуть. Всі знають його сильні сторони, але ніхто не спроможний протидіяти. Мессі багато не бігає. Практично не працює у відборі. Але коли м'яч опиняється у його ногах, з'являється певна магія.

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Щось подібне я бачив ще в дитинстві – як Шевченка зустрічали у Києві. Коли м'яч опинявся у нього, увесь стадіон, всі 120 тисяч зривалися на ноги в очікуванні дива. І от – Мессі проти Борусії. Він зробив усе, що міг – віддав пас і забив гол. Звісно, він заслуговує на "Золотий м'яч".

Більше ніколи в житті такого не буде! Ні-ко-ли. Людина, яка здобула свій перший "Золотий м’яч" у 2009-му, а інший – через 10 років. Десять років грати на такому високому рівні – це абсолютно унікальний випадок. Такий рекорд ніколи не буде побитий.

– То що, шостий "Золотий м’яч" у руках Мессі – заслужений?

– Тут є певні питання. "Золотий м’яч" не можна вручати гравцеві, який упродовж року був сильним індивідуально. Це повинно підкріплюватись великими командними перемогами. Якщо команда нічого не виграла, скільки б ти не забив, що б не виробляв, ефекту не буде.

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Ліверпуль переміг Барселону у півфіналі Ліги чемпіонів. У Мессі була лише перемога у чемпіонаті Іспанії. Це достатньо серйозний здобуток, але не найвагоміший. Лігу чемпіонів виграв ван Дейк. У нас давно, ще з 2006-го, "Золотий м’яч" не отримував футболіст захисного плану. Думаю, якби Нідерланди виграли Лігу націй, а також свою відбірну групу на Євро, випередивши німців, у Вірджила було б більше шансів претендувати на перемогу. У будь-якому випадку, вважаю, що він також заслужив на "Золотий м’яч".

– Чи віриш у сьомий "Золотий м’яч" для Мессі, або шостий – для Роналду?

– Барселоні буде дуже важко виграти Лігу чемпіонів. А якщо вони не здобудуть ЛЧ, Мессі буде надскладно претендувати на ще один "Золотий м’яч". У нього є серйозні конкуренти. Цілком можливо, що наступного року виграє Мбаппе, якщо перейде у Реал і проявить себе на чемпіонаті Європи. Потрібно, щоб перемагала команда.

Я подивився на Барселону, там – три футболісти. Коли у твоїй команді є Хаві та Іньєста, ти сяєш. Коли їх бракує – це помітно. У Барселони є лише Мессі, Суарес та Піке, інші – суттєво поступаються. Барселона припинила бути машиною здобування перемог.

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Щодо Роналду… Якщо Ювентус виграє Лігу чемпіонів, Кріштіану виграє "Золотий м’яч". Це – однозначно. А Ювентус таки спроможний виграти Лігу чемпіонів. Чекаємо. Наступного року буде дуже цікаво.

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"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було