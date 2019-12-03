toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ЗОЛОТИЙ М'ЯЧ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ТАЙСОН

"Ніколи в житті такого більше не буде!": чому Мессі знову заслужив на "Золотий м’яч"

13:00 2512 Читать на русском
"Ніколи в житті такого більше не буде!": чому Мессі знову заслужив на "Золотий м’яч"
Ліонель Мессі веде Барселону / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" обговорює черговий видатний трофей, який опинився у руках лідера Барселони. Ведучий "Профутболу" Ігор Циганик усе розклав по поличках.

– Ігоре, хто був твоїм фаворитом?

– Не буду лукавити: я вболівав за Мессі. Радий, що народився і живу в епоху такого фантастичного футболіста. Про нього розповідатимуть внукам, як про Пеле. Я кілька разів бачив вживу, як він грає. Останнього разу – буквально тиждень тому, коли їздив на матч Барселона – Борусія Дортмунд.

Лео – реально геніальний футболіст. Він робить із м’ячем те, що інші не можуть. Всі знають його сильні сторони, але ніхто не спроможний протидіяти. Мессі багато не бігає. Практично не працює у відборі. Але коли м'яч опиняється у його ногах, з'являється певна магія.

Мессі прокоментував здобуття рекордного "Золотого м'яча"

Щось подібне я бачив ще в дитинстві – як Шевченка зустрічали у Києві. Коли м'яч опинявся у нього, увесь стадіон, всі 120 тисяч зривалися на ноги в очікуванні дива. І от – Мессі проти Борусії. Він зробив усе, що міг – віддав пас і забив гол. Звісно, він заслуговує на "Золотий м'яч".

Більше ніколи в житті такого не буде! Ні-ко-ли. Людина, яка здобула свій перший "Золотий м’яч" у 2009-му, а інший – через 10 років. Десять років грати на такому високому рівні – це абсолютно унікальний випадок. Такий рекорд ніколи не буде побитий.

– То що, шостий "Золотий м’яч" у руках Мессі – заслужений?

– Тут є певні питання. "Золотий м’яч" не можна вручати гравцеві, який упродовж року був сильним індивідуально. Це повинно підкріплюватись великими командними перемогами. Якщо команда нічого не виграла, скільки б ти не забив, що б не виробляв, ефекту не буде.

Мессі здобув найважчий "Золотий м'яч" у своїй кар'єрі – відставання ван Дейка було мізерним

Ліверпуль переміг Барселону у півфіналі Ліги чемпіонів. У Мессі була лише перемога у чемпіонаті Іспанії. Це достатньо серйозний здобуток, але не найвагоміший. Лігу чемпіонів виграв ван Дейк. У нас давно, ще з 2006-го, "Золотий м’яч" не отримував футболіст захисного плану. Думаю, якби Нідерланди виграли Лігу націй, а також свою відбірну групу на Євро, випередивши німців, у Вірджила було б більше шансів претендувати на перемогу. У будь-якому випадку, вважаю, що він також заслужив на "Золотий м’яч".

– Чи віриш у сьомий "Золотий м’яч" для Мессі, або шостий – для Роналду?

– Барселоні буде дуже важко виграти Лігу чемпіонів. А якщо вони не здобудуть ЛЧ, Мессі буде надскладно претендувати на ще один "Золотий м’яч". У нього є серйозні конкуренти. Цілком можливо, що наступного року виграє Мбаппе, якщо перейде у Реал і проявить себе на чемпіонаті Європи. Потрібно, щоб перемагала команда.

Я подивився на Барселону, там – три футболісти. Коли у твоїй команді є Хаві та Іньєста, ти сяєш. Коли їх бракує – це помітно. У Барселони є лише Мессі, Суарес та Піке, інші – суттєво поступаються. Барселона припинила бути машиною здобування перемог.

Роналду сидів у машині, чекаючи своєї нагороди, – журналіст розповів про зверхність зірки на церемонії Gran Gala

Щодо Роналду… Якщо Ювентус виграє Лігу чемпіонів, Кріштіану виграє "Золотий м’яч". Це – однозначно. А Ювентус таки спроможний виграти Лігу чемпіонів. Чекаємо. Наступного року буде дуже цікаво.

Сторінка автора у Facebook

"Золотий м'яч-2019": Мессі повертається на трон, перемога суперника України – онлайн-трансляція і як це було

blog_ava
Шевченко довів Тайсона до сліз на церемонії вручення "Футбольні зірки України-2019"
08:00
16381
Теги
Статті Головне Світ Ліонель Мессі Ліонель Мессі Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Золотий м'яч Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Барселона Барселона Ігор Циганик Олег Бабій Думка експерта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
50
хв
Бернлі
22:15
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук