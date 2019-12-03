Роналду сидів у машині, чекаючи своєї нагороди, – журналіст розповів про зверхність зірки на церемонії Gran Gala

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив не витрачати надто багато часу на церемонію Gran Gala, яка визначала найкращих гравців за підсумками Серії А 2018/19.

"Неймовірно! Кріштіану Роналду чекав у своїй машині до того моменту, коли йому вручать нагороду найкращого гравця сезону.

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Потім, коли настав час, він нарешті виходить, щоб увійти до театру, а в цей момент його охоронці світили ліхтариками у камери!" – написав журналіст Танкреді Палмері у своєму Twitter.

Додамо, що Роналду проігнорував церемонію нагородження "Золотого м'яча-2019" (вона також відбувалася 2 грудня), на якій перемогу здобув Ліонель Мессі, а португалець задовольнився третім місцем.

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