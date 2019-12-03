Мессі здобув найважчий "Золотий м'яч" у своїй кар'єрі – відставання ван Дейка було мізерним

Опубліковані результати голосування за "Золотий м'яч-2019" здивували щільністю між двома головними претендентами на титул – Вірджилом ван Дейком і Ліонелем Мессі.

Протистояння нідерландця і аргентинця стало одним з найнапруженіших в історії нагороди, інформує France Football.

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Розрив між першим та другим місцем склав усього 7 очок – 679 у ван Дейка проти 686 у Мессі. Видання наголошує, що це найменший гандикап зірки Барселони серед усіх його шести перемог у голосуваннях за "Золотий м'яч". Також це найменший відрив з 1996 року – тоді Маттіас Заммер випередив Роналдо лише на один пункт.

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Нагадаємо, цьогорічна перемога зробила Мессі одноосібним рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" – шість проти п'яти у Кріштіану Роналду.